Не говорите о гуманности. Интерес России в освобождении Чийгоза и Умерова – неизвестен

Россия освободила и передала Турции зампредов организации Меджлис крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Оба были осуждены в Крыму, оба — граждане Украины. Почему их передали Анкаре, а не Киеву? И в чем выгода Москвы?

25 октября адвокат Николай Полозов выдал в фейсбуке сенсацию: «Два украинских политзаключенных обрели свободу. Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров освобождены от уголовного преследования». Коллега Полозова Марк Фейгин уточнил: освобожденные лидеры крымских татар летят в Анкару.

По информации генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова, Умерова и Чийгоза утром 25 октября доставили в аэропорт Симферополя на разных автомобилях, причем Умерова привезли из Бахчисарайской больницы, куда он попал 20 октября, на скорой помощи. Далее обоих заключенных посадили на правительственный борт, который сначала приземлился в Анапе, а затем взял курс на столицу Турции.

— Освобождение Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза — результат целого комплекса работ, проведенных как в юридической плоскости, так и по политической и дипломатической линиям, — рассказал Николай Полозов «Новой газете». — Как известно, за последний месяц президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречался и с Петром Порошенко, и с Владимиром Путиным.

По словам Полозова, который защищал Ахтема Чийгоза в крымском суде, механизм освобождения крымских заключенных «лучше всего могут объяснить в Кремле». При этом адвокат особо отметил, что ни Чийгоз, ни Умеров не писали никаких прошений о помиловании.

Тот факт, что зампреды признанного экстремистским меджлиса были именно помилованы президентом РФ подтвердил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По его словам, соответствующее прошение на имя Владимира Путина подал муфтий Крыма Эмирали Аблаев.

В самом крымском муфтияте «Новой газете» факт обращения Аблаева к президенту подтвердили. «Обращение было написано сразу же после вынесения приговора Ильми Умерову в сентябре этого года, — сообщили в пресс-службе муфтията. На вопрос о том, почему Умеров и Чицгоз были отправлены в Турцию, в муфтияте ответили, что «это было их личное пожелание».

Впрочем, с версией о том, что президент помиловал крымских политзаключенных из-за письма муфтия, согласны далеко не все.

— Муфтий Крыма и его помощники имели не одну возможность обратиться к президенту России с просьбой освободить Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Они могли сделать это даже лично, но не делали, а напротив — на совещаниях с президентом подчеркивали, что в Крыму нет проблемы политических заключенных, — говорит крымскотатарский активист Нариман Джелял. — И сейчас говорить, что освобождение произошло благодаря муфтию — это попытка поставить освобождение Умерова и Чийгоза в заслугу Москве. Хотя совершенно очевидно, что произошедшее — результат международного давления и переговоров с участием президента Турции. Что от этого получат российские власти — вопрос, остающийся пока без ответа.

Не знают, какова выгода Москвы от освобождения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, и высокопоставленные украинские чиновники.

— Мы точно знаем, что это не обмен. То есть по обратному маршруту, в Россию, никто не поедет, — рассказала «Новой газете» заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар. — Мы также точно знаем, что вопрос об освобождении крымских политзаключенных поднимался Петром Порошенко в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. И Эрдоган, который за прошедший месяц провел переговоры как с Порошенко, так и с Путиным, видимо, сумел договориться с президентом России. На каких условиях — этого не знают даже у нас в министерстве. Могу только сказать, что начатая работа по освобождению крымских политзаключенных продолжится.

Сам Петр Порошенко в своем фейсбуке также заявил о ключевой роли Эрдогана в освобождении Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Украинский президент отметил, что переговоры с турецким лидером велись не только в ходе визита последнего в Киев, но и в Нью-Йорке на полях ООН.

Заместители председателя запрещенной в России экстремисткой организации Меджлис крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз в сентябре текущего года были приговорены к 2 и 8 годам лишения свободы соответственно. Чийгоз был признан виновным в «организации массовых беспорядков» (ч. 1 ст. 212 УК РФ) у стен Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Умерова приговорили к 2 годам колонии-поселения за сказанную им в эфире крымскотатарского телеканала ATR фразу: «Санкции должны вынудить Россию уйти из Крыма и Донбасса». Эти слова были расценены сотрудниками ФСБ, как призывы к нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ).

Меджлис крымскотатарского народа — представительский орган крымских татар — был признан экстремистским и запрещен в России решением Верховного суда Крыма от 26 апреля 2016 года. Сторонники меджлиса открыто заявляют о непризнании Крыма территорией России, и призывают вернуть полуостров под юрисдикцию Украины.

Иван Жилин, “Новая Газета”