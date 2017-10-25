Чийгозу и Умерову оккупанты запретили жить в Крыму

Лидеры Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз были освобождены с запретом на проживании в Крыму.

Об этом заявил глава Меджлиса, народный депутат (БПП) Рефат Чубаров.

“Мы их ожидаем на днях уже здесь в Украине. Мы понимаем, почему их освободили из-за перемещения через Турцию, кроме того, чтобы здесь показать, что, мол, они идут не на встречу украинскому государству, а идут на встречу Турции. Это такая тактика со стороны России. Но перемещение их за пределы Крыма, это означает о том, что им закрыли дорогу домой. То есть, это освобождение с запретом проживать в Крыму”, – подчеркнул он.

УНН