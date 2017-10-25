Лидеров крымских татар, репрессированных в Крыму, выдали Турции

Двое заместителей главы запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа» Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, приговоренные в России к разным срокам лишения свободы, выданы Турции.

По словам Джемилева, Чийгоза и Умерова отправили на самолете из Анапы в Анкару, что стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым во время визита на Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Факт выдачи обоих замов подтвердил и адвокат Николай Полозов, защищавший Умерова в суде.

«То, что все так долго ожидали, случилось. Еще два заложника, два украинских политзаключенных обрели свободу. Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров — бесстрашные герои крымско-татарского народа. Сегодня они освобождены от уголовного преследования. Это закономерный результат титанических усилий, успешно проведенной юридической, политической и дипломатической работы», — написал Полозов на своей странице в сети Facebook.

Как пояснил адвокат в разговоре с «Радио Свобода», Умеров и Чийгоз были помилованы.

«Еще вчера Чийгоз находился в симферопольском изоляторе, а Умеров — на лечении в Бахчисарае под подпиской о невыезде. Мы ранее подали апелляцию на недавний приговор, но это произошло еще до апелляции. Никто подробностей не знает, но видимо, заключено политическое соглашение, учитывая, что они уехали в Турцию», — рассказал Полозов в разговоре с РБК.

«Насколько я знаю, все это произошло в рамках договоренности между Путиным и Эрдоганом. Какой конкретно силовой орган или суд выпустил, я не знаю», — заявил РБК председатель ЦИК курултая крымско-татарского народа Заир Смедля.

​Дежурный УФСБ России по Республике Крым и дежурный СИЗО №1 в Симферополе заявили РБК, что им информация ​об освобождении не поступала.

Ахтем Чийгоз был арестован в январе 2015 года, а в сентябре 2017 года признан судом виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года и приговорен к восьми годам лишения свободы.

Вскоре после этого Симферопольский районный суд приговорил Ильми Умерова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, признав его виновным в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

РБК