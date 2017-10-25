За год зафиксированы десятки случаев вербовки украинских трудовых мигрантов

Сотрудники Службы безопасности Украины в течение 2016-2017 годов зафиксировали свыше пятидесяти попыток вербовки украинских трудовых мигрантов спецслужбами РФ

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Работники правоохранительных органов установили, что российские “коллеги” прибегают к шантажу и создают искусственные компрометирующие ситуации для принуждения трудовых мигрантов к негласному сотрудничеству. Основные места вербовочных подходов: украинско-российская граница, линия разграничения и временно оккупированные террористами территории.

“При прохождении паспортного и таможенного контроля под видом якобы дополнительной проверки документов работников приглашают в отдельное помещение для беседы с кадровыми сотрудниками ФСБ РФ. Потом запугиваниями и угрозами запрета въезда на территорию России, проблемами с правоохранительными органами РФ они пытаются заставить украинцев согласиться на негласное сотрудничество. Спецслужбы страны-агрессора предлагают гражданам Украины собирать и передавать сведения о дислокации и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины, их количестве и вооружении, детали о работе украинских силовых структур и т. п., то есть подталкивают к государственной измене”, – говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины напоминает, что такие действия квалифицируются в соответствии со ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы сроком до 15 лет.

“ДС“