ЛЕСНАЯ_СРЕДА: «Эхом по горлышку»

Быть журналистом в России – элементарно страшно, так вот ножиком в горло или арматурой по голове…

Обсуждать произошедшее в понедельник 23.10.2017 в редакции московской радиостанции «Эхо Москвы», и тем более воспроизводить цепочку событий того дня не имеет смысла. Журналистке Татьяне Фельгенгауэр порезали гордо. Радиоведущая в итоге в больнице в состоянии медикаментозной комы, нападавший – задержан и в полиции, а медийная общественность РФ разделилась на три неравномерные части.

Первые, это естественно коллеги пострадавшей радио журналистки, те кто работал с ней в эфире, ежедневно или же еженедельно посещал радиостанцию «Эхо Москвы». И тут, как мне кажется, в головах коллег наслаивается огромное количество пластов. От озвученных публично: Как там могло быть и во всем, что произошло – виновата на все 100 процентов власть. Ибо, если бы не потомки агрессии с экранов ТВ, в том числе и в адрес оппозиционных СМИ – то сумасшедшие бы не так нервничали (факт ненормальности нападавшего еще надо доказать), до молчаливого, но вполне разумного – на ее месте мог (могла) быть и я. Ведь, до сих пор эта радиостанция оставалась единственным местом для выпуска пара не только для слушателей, но и для небольшой группы медиа–персон, с иным взглядом на происходящее в России. Кстати, многие из тех, кто еженедельно появляются в студии «Эхо Москвы» получают гонорары за свое «Особое мнение».

Вторые, прямая противоположность тем, для кого факт нападения на журналиста – событие, выходящее за рамки дозволенного. Для них – «ножичком по горлышку» вполне себе нормальный способ избавится от «лживой пропаганды США». И посему обсуждать, их моральный облик вовсе не имеет смысла.

И наконец, третья группа медийщиков России. Это тем, кому все равно. И неважно работники это СМИ Москвы или Питера, или же региональные журналисты. Суть одна – все, что произошло в редакции «Эхо Москвы» это «не их война». Прочитав в ленте новостей о трагедии, которая случилась с их коллегой, репортеры всех уровней в России изначально вздохнуть, закатят глаза, посетуют на полное отсутствие какой либо вменяемой охраны в здании, где расположена радиостанция, о том, что никак не охранялось само помещение редакции, обязательно сделают акцент на то, что нападавший был сумасшедшим, процитируют парочку его постов в соцсетях… и на следующий день спокойненько выйдут на работу… будут писать статьи, выдавать новости в эфиры своих радиостанций, делать видео сюжеты…

Да, сама по себе профессия журналиста цинична и не позволяет проявлять эмоции, требуя ради дела оставаться спокойными. Но, ведь режут уже совсем рядом, в соседнем кабинете… И то, что произошло – это же и есть эхо, которое повторилось в след вещунам с федеральных СМИ, прокремлевских (иных то нет) радиостанций, с страниц интернет изданий и газет. И ведь тот самый бред с призывами борьбы «с космополитами безродными» – это ведь дело рук не только самого Киселева, Соловьева и кучки зарабатывающих на этом огромные деньги. Это же дело рук и рядового ведущего выпуска новостей на радио, корреспондента ТВ и газеты…. Только вот забывают все они, что законы физики – которые отвечают за появление ЭХА… они ведь распространяются на всех. И отрикошетить эхом по горлышку может по кому угодно и когда угодно…

P.S: Меня часто спрашивают, почему я уехал два года назад (в 2015-м) из Москвы в Киев… Да потому, что элементарно страшно, что вот так ножиком в горло или арматурой по голове… И тех, кому страшно все больше и больше… и они уезжают, кто куда может… Ибо заниматься журналистикой там где это никому не надо, даже самим журналистам – глупо… а шансов встретится с сумасшедшим гопником с ножом все больше и больше… вне зависимости, где в редакции или же, у себя в подъезде.

#ЛЕСНАЯ_СРЕДА: – регулярная авторская рубрика журналиста Евгения Лесного специально для сайта “Гуляй Поле”. Совершенно субъективный взгляд на современные события в Украине и вокруг нее. При перепечатке – ссылка на “Гуляй Поле” обязательна.