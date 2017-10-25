123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Для охраны Крымского моста оккупантам понадобилась спецбригада Росгвардии

 ТАСС
25 октября 2017

Росгвардия сформирует морскую бригаду для обеспечения безопасности Крымского моста.

Об этом сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов во время “правительственного часа” в Совете Федерации.

“Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение – морскую бригаду”, – сказал Золотов.

Напомним, Россия планирует закупить четыре противодиверсионных катера проекта 21980 – шифр “Грачонок” – для охраны Керченского моста.

Напомним, что оккупанты планируют построить Крымский мост протяженностью 19 км к 2020 году вроде без привлечения внебюджетного финансирования. Работы по строительству начались в феврале 2016 года. Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, движение поездов – в декабре 2019 года.

ТАСС

Tags: Керченский мост, охрана, Росгвардия

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены