Для охраны Крымского моста оккупантам понадобилась спецбригада Росгвардии

Росгвардия сформирует морскую бригаду для обеспечения безопасности Крымского моста.

Об этом сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов во время “правительственного часа” в Совете Федерации.

“Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение – морскую бригаду”, – сказал Золотов.

Напомним, Россия планирует закупить четыре противодиверсионных катера проекта 21980 – шифр “Грачонок” – для охраны Керченского моста.

Напомним, что оккупанты планируют построить Крымский мост протяженностью 19 км к 2020 году вроде без привлечения внебюджетного финансирования. Работы по строительству начались в феврале 2016 года. Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, движение поездов – в декабре 2019 года.

ТАСС