Янукович остался без очередного адвоката

Оболонский районный суд Киева отстранил от исполнения обязанностей государственного адвоката Виктора Януковича Максима Герасько в деле о госизмене. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

“Для того, чтобы процесс проходил с соблюдением всех принципов уголовного судопроизводства, в частности основоположных принципов права на защиту, соревновательность, суд постановил освободить защитника Герасько в связи с фактическим невыполнением возложенных на него обязанностей по защите обвиняемого Виктора Януковича”, – зачитал решение председательствующий судья Владислав Девятко.

Суд будет просить Киевский региональный центр безоплатной правовой помощи о назначении Януковичу нового защитника.

Заседание продолжится завтра в 10 часов.

В комментарии журналистам Герасько заявил, что суд лишил его возможности должным образом подготовиться к делу и защищать Януковича.

“Я выполнял свои профессиональные обязанности согласно присяге адвоката, как того требует закон. Все мои предшественники, учитывая и платных адвокатов, – они тоже выполняли свои обязанности согласно законов, однако никто не устраивает суд, потому что здесь хотят видеть статиста. Суд и прокуратура не хотят видеть адвоката, который выполняет профессионально и законно свои обязанности. Я согласен с позицией своего подзащитного, что это несправедливый суд, он не имеет никакой перспективы, никакого доказательства нет по делу, данное дело не имеет никакой перспективы в будущем, и любое решение будет отменено, поскольку оно незаконное”, – заявил Герасько

Прокурор в деле Руслан Кравченко в свою очередь заявил, что защита Януковича делала все для затягивания процесса.

Напомним, 6 июля Янукович в видеообращении заявил, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса в отношении него.

7 июля региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил государственного адвоката Виталия Мешечека для защиты Януковича.

17 августа Мешечек заявил самоотвод. Адвокат мотивировал отказ сложностью уголовного производства и отсутствием у него возможности качественно выполнять свои обязанности.

Суд удовлетворил отказ Мешечка от защиты Януковича по делу о государственной измене.

21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил новым адвокатом Максима Герасько.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

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