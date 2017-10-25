Зачем Путину Собчак

Роль, которую будет призвана исполнить Ксения Собчак, — стать прикрытием для спецоперации, цель которой — лишить сограждан даже надежды на возможную альтернативу нынешнему президенту.
Надо признать: за многие последние месяцы это редкий для нынешней власти умный ход.
И действительно: 10 месяцев подряд Кремль был вынужден пассивно наблюдать, как Навальный набрасывает политическую сетку от Москвы до самых до окраин, мобилизует молчащие ранее регионы, выводит на несанкционированные митинги молодняк, который всегда и везде является мотором перемен, и — ничего не мог с этим поделать, несмотря на аресты, сроки и Росгвардию. А тут еще оказалось, что народонаселение моложе пенсионного возраста перестало смотреть пропагандистские передачи, переключилось на YouTube, и, следовательно, те инструменты, которые так отлично работали еще три года назад, сейчас работать перестали.
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И вот тут-то в воспаленном мозгу прагматиков — Кириенко ли это был, или Песков — авторство нам не известно, родилась эта идея: Собчак!
Умная, талантливая, молодая, с миллионными аудиториями в социальных сетях, при этом — выброшенная как рыба на песок с федеральных каналов после выступления на Сахарова и шествий в Астрахани в 2012-м, амбиций и энергии — город запитать. Что надо сделать? Правильно: перекинуть провода, точнее — перевести вектор интереса тех, кто сейчас следит за тем, дожмет Навальный Кремль или нет, зарегистрируют его как кандидата или нет, посадят или нет, в другую сторону, туда, где «я, Ксения Собчак, ваш кандидат против всех».
А что? Свежо, смело, неожиданно. Самым разным людям — от пресс-секретаря президента до Познера и Ходорковского — понравилось. В затхлом мире российской политики, где все пространство сузилось от Тверской (или Марсового поля в Питере) — до камеры изолятора временного содержания, действительно появился интересный объект для наблюдения.
«Радость, которую вызвало ее выдвижение, — это вечеринка на зоне по поводу послабления режима, — написал в своем Facebook теледокументалист Андрей Лошак. — Под строгим присмотром вертухаев и хозяина — начлагеря. Причем кто-то из арестантов еще и потирает руки в предвкушении наживы. Жалкое зрелище». Ну, жалкое — не жалкое, а кино начальник обещал? Вот и привезли.
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А пока «кино» — вряд ли сериал (почему — о том чуть ниже) будут показывать, можно сделать то, что власти собирались, да все не решались. А именно: однозначно дать понять, что никакого Навального — кандидата в президенты РФ не было и не будет, начнет нахальничать — а не радикализоваться в этих условиях Навальному будет трудно, ибо все инфоповоды будут создаваться в других местах под лозунгом «Ксения Собчак», — продолжать сажать на изматывающие, но пока короткие аресты по 20–30 суток. А там — как получится.
Одновременно с этим скрутить его штабы на местах — варианты найдутся, но миндальничать не будут. Тем более, что «кандидат против всех» будет громко и вполне искренне возмущаться в соцсетях и, возможно, даже на федеральных телеканалах, призывать встать под ее знамена, а в среде тех, «кто не готов выходить под дубинки на площади» (примерно так выразилась Собчак в своем первом интервью кабельному телеканалу «Дождь»), вместе со страхом будет зреть уверенность: никакого выхода нет, либо — за кордон, либо продолжать зарабатывать деньги и молчать.
Другими словами, роль, которую будет призвана исполнить Ксения Собчак, — стать прикрытием для спецоперации, цель которой — лишить сограждан даже надежды на возможную альтернативу нынешнему президенту, который у власти, напомню, уже 18 лет — больше, чем Брежнев, но еще меньше, чем Сталин.
При этом совершенно неважно, какие цели будут озвучены ее штабом, или она сама — искренне или нет — думает, что сможет достичь, несмотря на все красные флажки, которые заранее определены и выставлены.
Что будет потом, после 8 декабря 2017 года, когда соискатели на пост главного по стране, включая действующего президента, должны заявить (закон требует — не позднее чем за 100 дней до дня голосования) о своих намерениях, — не суть важно.
Потому что при всех полетах фантазии представить себе, что Владимир Путин будет конкурировать с девочкой, которая когда-то сидела у него на коленках и на папу которой он работал — такое представить себе сложно.
Тем более со стороны 65-летнего человека, которой до сих пор любит раздеваться на публике. Это в окружении Зюганова (73 года), Миронова (64), Жириновского (71), Явлинского (65) — Путин выглядит молодцом, а на фоне 35-летней Собчак — ну, понятно, обойдемся без колкостей.
Это значит, что подписи — 100 тыс. от партии, либо 300 тыс. как самовыдвиженцу — Собчак, скорее всего, собирать не придется. Потому и сериала не будет. В крайнем случае нам покажут сиквел 2012 года а-ля Явлинский, когда что-то собранное как подписи принято не будет, а телезрителям будет показано шоу под названием: «Собчак. Разоблачение».
Впрочем, не дай бог такое развитие событий — не дай бог для Ксении Собчак: вот тут уж все пропагандисты, включая тех кто, вроде Соловьева или Шевченко, которые пока скорее благожелательно (вслед за Песковым) высказались о самовыдвижении телеведущей, — обрушат на нее весь поток грязи и оскорблений, которые у них всегда наготове. Как сделали это тогда, когда после протестных митингов 2011–2012 годов в ее квартире были произведены демонстративные обыски: бить будут так, чтобы никогда и никому из мира популярных и узнаваемых вылезать в политику более было бы неповадно.
Сознает ли эти риски сама Собчак? Думаю, сознает.
Но, вероятно, это тот случай, когда отказаться было нельзя. Или — показалось, что нельзя. Или — приз такой, что хочется верить, что сможет переиграть.
О репутационных издержках и говорить не приходится.
Евгения Альбац, New Times