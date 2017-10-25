Россияне вырезали запись взрыва самолета Качиньского

Запись чрезвычайно резкого роста температуры в самолете президента Польши Леха Качиньского по просьбе России была вырезана из отчета предыдущей польской комиссии по расследованию Смоленской катастрофы.

Об этом сообщает издание Gazeta Polska.

Очень резкий рост тепла зарегистрировал датчик температуры в самолете, этот момент находился на 4,5-секундной записи регистратора.

“Резкий скачок температуры сложно рационально объяснить любыми другими причинами, кроме как взрывом, особенно когда он спровоцировал серию аварий, зарегистрированных на бортовых приборах. Эти аварии наступили тогда, когда был зафиксирован последний сигнал системы TAWS (система предупреждения о приближении земли). Поэтому резкое, непонятное повышение температуры было не следствием, а причиной остановки всех важнейших бортовых систем Ту-154М”, – пишет газета.

Это было подтверждено благодаря выявлению вырезанного фрагмента записи “черного ящика” в материалах предварительной польской комиссии по расследованию причин катастрофы.

Автор статьи отмечает, что параметрами польского “черного ящика” ATM изначально заинтересовались россияне, и это они советовали предыдущей польской комиссии вырезать часть записи.

“Собственно этот 4,5-секундный фрагмент с резким ростом температуры, который был вырезан по инициативе России, найден в материалах польской комиссии по расследованию авиакатастрофы”, – говорится в статье.

Напомним, в сентябре Ярослав Качиньский заявил, что Польша близка к правде о Смоленской авиакатастрофе.

В апреле Польша обвинила Россию в ряде шагов, которые можно считать сознательным доведением экипажа президентского самолета Ту-154М до катастрофы.

Председатель комиссии, расследующей катастрофу Ту-154, ранее заявил, что российские диспетчеры могли дать неверные данные экипажу самолета.

Также комиссия по Ту-154 Качиньского сообщила, что самолет начал разваливаться в 900 метрах от места аварии.

3 августа в деле по расследованию причин авиакатастрофы прокуратура Польши допросила президента Европейского Совета Дональда Туска.

А вот с Россией по делу катастрофы Варшава сотрудничать не имеет возможности.

Окончательный отчет о причинах катастрофы польского Ту-154 под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, будет готов весной 2018 года.

Справка: Лайнер Ту-154М разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту – президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членов правительственной делегации, летевшие на поминальные мероприятия в Катынь, а также члены экипажа – погибли.

Onet.pl