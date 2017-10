В Капитолии президента США закидали российскими флажками с криками “Трамп – это измена”

Мужчина, представившийся репортером, бросил в президента США Дональда Трампа на Капитолийский холме во вторник, когда президент прибыл на конференцию республиканцев.

Протестующий обвинил главу США в государственной измене.

“Трамп – измена! Трамп – измена!” – кричал мужчина.

Об этом со ссылкой на BuzzFeedNews сообщило агенство”Левый Берег“.

Full video: Chaos erupts as President Trump enters the Senate GOP lunch and a protester posing as a reporter begins yelling about treason. pic.twitter.com/GiYMwt9g5l

— Emma Loop (@LoopEmma) October 24, 2017