Останскинский ножь в горло

В момент написания этого текста непонятно, есть ли причинно-следственная связь между той травлей, которую устроили государственные СМИ против журналистов «Эха Москвы», в частности, против Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева, и покушением на убийство Татьяны, которое произошло 23.10.17.

11 и 12 октября 2017, два дня подряд в эфире государственного телеканала «Россия 24» шли сюжеты с характерными названиями: «Эхо Госдепа» и «Эхо Госдепа-2». Ведущий этих сюжетов, Антон Подковенко, молодой человек без признаков какой-либо мысли в глазах, сообщал своей аудитории, что «Эхо Москвы» проводит антигосударственную политику, что это, по сути, иностранный агент. Что работают журналисты этой компании за зарубежные деньги.

В сюжетах назывались три фамилии и были показаны три фото «антигосударственных агентов»: Татьяны Фельгенгауэр, Александра Плющева и шефа-редактора «Эха Москвы» в Оренбурге Максима Курникова. В эфире «России 24» в адрес журналистов «Эха» звучали страшные обвинения: «торговали информационным оружием», общались с фондом Фридриха Наумана, и даже с правозащитниками из организации «Журналисты без границ».

Спустя 11 дней, 23.10.17 некто Борис Гриц пришел в редакцию «Эхо Москвы» и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистке сделали операцию, она в коме. На допросе Гриц объяснил, что Татьяна Фельгенгауэр преследовала его с помощью телепатической связи.

Вполне возможно, что прямой связи между недавними сюжетами против «Эха» на «России 24» и покушением на убийство Татьяны Фельгенгауэр не существует. Наверняка эти трое: психически больной Борис Гриц, ведущий «России 24» Антон Подковенко и Татьяна Фельгенгауэр не знакомы лично. Но все они находятся в едином медийном поле, которое окрашено в определенные цвета. Телеканал «Россия 24» усилиями Антона Подковенко окрасил это поля в цвета ненависти к конкретным людям, в частности, к Татьяне Фельгенгауэр.

Что там произошло в мутных глубинах сознания Бориса Грица, что сорвало его предохранители, и почему он взял нож и пошел убивать, мы не знаем. Мир больного человека связан с реальным миром через причудливую цепь ассоциаций. И то, что в официальной части медийного поля России журналисты «Эха» имеют клеймо «врагов народа» в чьей-то больной голове вполне может трансформироваться в образ личного врага, который «телепатически мучает его каждую ночь».

Атмосфера ненависти, усиленная телевизором, может убивать. И трагедия Бориса Немцова это доказывает. Татьяна Фельгенгауэр, слава богу, жива. Хотя ее состояние врачи оценивают как тяжелое…

Сюжет с покушением на убийство Татьяны Фельгенгауэр в эфире «России 24» представлял Антон Подковенко. Тот самый, который врал про то, что журналисты «Эха» – враги народа. И на его гладком лице по-прежнему не было никаких следов эмоций, а в пустых глазах, как и тогда, отсутствовали признаки мысли. Мне стало интересно, я зашел на его страницу в фейсбуке и обнаружил там ту же пустоту, что и в глазах сотрудника «России 24». Только сэлфи. В Госдуме в строгом костюме. В казино. На теплом море, на фоне пальм. Ни одного слова, которое могло бы зародить подозрение, что у человека есть хоть какой-то внутренний мир…

Когда убийственную атмосферу ненависти сеют фанатики – это страшно. Когда ее создают мальчики с гладкими лицами в промежутке между казино и поездками на теплые моря, это, пожалуй, еще страшнее…

Я много писал и буду продолжать писать критические статьи в адрес журналистов «Эха Москвы». Но сегодня я выражаю с ними солидарность. Уверен, что «Эхо» выстоит. Это мужественные и стойкие люди. Держитесь, коллеги!

Игорь Яковенко