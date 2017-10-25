Петлюра в “Валдайском клубе”

Выступление Путина перед «Валдайским клубом» это одно из нескольких самых важных традиционных публичных выступлений нашего вечно-зеленого гаранта – наряду с посланием Федеральному собранию, многочасовой прямой линии общения с телезрителями и ежегодной, тоже многочасовой пресс-конференции.

Напомню, — «Валдайский клуб» это на самом деле придуманная много лет назад тусовка прикормленных Кремлем западных политологов и экспертов по России из породы тех, кого в последние годы стали на немецкий лад называть «путин-ферштайерами», то есть, людьми, с пониманием относящимися к Путину. Их именно в Германии едва ли не больше всего, во главе с бывшим канцлером Шредером.

Многие из них совмещают работу в политологических центрах, где занимаются кремленологией, с приработком в качестве лоббистов интересов западных компаний в России, или советников международных корпораций по российским делам. А регулярное участие во встречах с Путиным очень здорово помогает такой приработок находить. Ну, судите сами: одно дело ты просто эксперт по России, работающий в каком-нибудь вашингтонском, лондонском или берлинском мозговом танке, а другое дело ты регулярный участник встреч с самим Путиным. Угадайте, кого скорее примут на работу с хорошим гонораром в какую-нибудь корпорацию экспертов по России?

В ходе выступления перед «Валдайским клубом» Путин всегда говорит об актуальных проблемах внешней политике, в том числе и об Украине. Так было и сейчас. Но вот, что любопытно — выступая перед «Валдайским клубом» президент России обычно хорошо помнит, что перед ним сидят все-таки западные либералы. Да, прикормленные, да, совмещающие политологию с бизнесом, но все-таки люди, для которых есть вещи абсолютно неприемлемые: нацизм, антисемитизм, геноцид.

Поэтому Путин, говоря об Украине, всегда старается пометить эту тему ядовитыми маркерами, как он сделал и на сей раз, вдруг заговорив о давно канувшей в лету исторической фигуре Симона Петлюры: «Сейчас вот установили памятник Петлюре. Этот человек нацистских взглядов, антисемит, который истреблял евреев во время войны».

А вот тут остается только руками развести. Знания президента России об истории Украины явно желают оставлять много лучшего. Начнём с того, что антисемитизм Петлюры и его сторонников это большой вопрос, вокруг которого до сих пор идут споры между серьёзными историками. Да, действительно, во времена правления Петлюры были еврейские погромы. Но организовывал ли их лично Петлюра и одобрял ли он их — вот по этому поводу единства мнений точно не существует, потому что есть свидетельства абсолютно об обратном.

И, кроме того, Симон Петлюра уж точно не был историческим деятелем времен войны. Ясно ведь, что Путин говорит не о гражданской войне, а о Второй мировой – ну, возможно, он перепутал Петлюру с Бандерой.

И последнее – действительно, в годы Гражданской войны по Украине прокатилась война жестоких еврейских погромов. Но кто только тогда их не устраивал – и белые, и сторонники Батьки Махно, и другие представители захлестнувшей Украину атаманщины, и даже красные, — да-да, красные конники будущего маршала Будённого. Так что вешать все это на Петлюру, по крайней мере, антиисторично.

Но, впрочем, что говорить о качестве исторических знаний президента, если у нас министр культуры все-таки доктор исторических наук, то какие могут быть претензии к его президенту?

Евгений Киселев, “Эхо Москвы”