Дочь за отца не отвечает? Анатолий Собчак считал украинский Крым “нелепостью” (ВИДЕО)

В связи с тем, что претендент на пост президента России Ксения Собчак на своей первой пресс-конференции в данном качестве назвала оккупированный Крым украинским, пользователи Интернета активно обсуждают высказывания ее отца о судьбе полуострова, датированные 1992 годом.

Экс-мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был уверен, что Крым – это Россия.

«Я считаю, что есть один юридически возможный, правильный и справедливый вариант, юридически правильный и справедливо. Все республики и учредители, который вошли в состав [Советского] союза в 1922 году, после того, как они сами же аннулировали договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вошли в состав союза. Все остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров и принятия решений, потому что аннулировано основание», – сказал он в эфире программы «Без ретуши» в эфире российского телевидения 8 января.

«Что касается судьбы Черноморского флота, то я не хотел бы сейчас говорить о территориальных претензиях, судьбе Крыма. Но ведь известно достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы находятся на территории другого государства, даже если предположить такую нелепость, что Крым — это территория Украины». «Насколько мне известно, Севастополь никогда не был базой украинского военно-морского флота. Это всегда была база российского флота. И это ситуация, которая не может измениться под влиянием каких-то сиюминутных обстоятельств. То, что складывалась веками, в один день, даже если это решили представители коммунистической номенклатуры вкупе с националистами, в один день изменить невозможно». «Действия Украины в отношении, скажем так, советской армии и флота — это действия, которые представляют колоссальную угрозу для всего человечества в целом. Поэтому здесь вполне возможно проведение ими определенные международной конференции переговоров, скажем, под эгидой ООН с участием ведущих стран мира. Для того, чтобы выработать определенные взаимоприемлемые решения. Я противник решать какие-либо территориальные конфликты силой — здесь должны быть переговоры. Но здесь нельзя и упускать время. Нельзя допускать, чтобы Украина уже создала такую армию, которую, если она создаст, она обязательно пустит в ход. Я об этом ни минуту не сомневаюсь. Я считаю, что сегодня мы закладываем мину не только под наше будущее, но и будущее всего человечества», − резюмировал он.

Напомним, во вторник, 24 октября, Ксения Собчак подтвердила, что, оккупировав Крым, Россия нарушила Будапештский меморандум, отметив – «Крым украинский.Точка». При этом она не уточнила, каким образом, в случае победы на выборах, намеренна решать данную проблему. Ранее ее высказывания на этот счет тоже были обтекаемы. Так ею предлагалось решать вопрос посредством международных переговоров.

“Гуляй Поле”