Кошмар “русского мира”: в Украине растет число граждан, считающих себя этническими украинцами

Больше 92 процентов жителей Украины считают себя этническими украинцами и только 5,5 процента – русскими.

Чем моложе респонденты, тем чаще они себя позиционируют как украинцы. В западном регионе украинскую национальную идентичность задекларировали 98,3 процента опрошенных, в северном – 94,8, в центральном – 94,2, в южном – 87,5, в восточном – 84,6 процента.

Об этом 24 октября во время презентации и обсуждения результатов социологического исследования “Украинское общество и европейские ценности”, проведенного Институтом Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси, сказала эксперт Института Горшенина Светлана Балюк.

Последняя перепись населения в Украине проводила в 2001 году. Тогда 77,8 процента жителей Украины идентифицировали себя как украинцы и 17,3 процента – как русские.

Опрос, который провели эксперты, показал, что 55 процентов тех, кто сейчас назвали себя русскими, считают при этом себя гражданами Украины. Еще четверть из них идентифицировали себя как граждане бывшего СССР. При этом они живут на востоке Украины и имеют более 60 лет.

На украинском языке дома общаются более 60 процентов опрошенных, на русском – 37 процентов. Однако тот факт, что в опросе не участвовали жители оккупированных территорий, которые преимущественно считаются русскоязычными, мог значительно повлиять на конечный результат этого показателя.

Директор Института города Александр Кобзарев отметил, что за последние сто лет, начиная с 1900 года, доля украинцев в Украине почти не менялась.

“Несмотря на Голодомор, на другие события, процент тех, кто в Украине идентифицировал себя как украинец, оставался неизменной. А за последние несколько лет доля украинцев резко прыгнул. И на это точно повлияла война, которая сейчас продолжается”, – считает он.

Исследование “Украинское общество и европейские ценности” проводилось в апреле-мае 2017 года. В рамках исследования опрошено 2000 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий АР Крым, города Севастополя, Донецкой и Луганской областей).

LB.ua