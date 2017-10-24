Исследование: Отказ от Донбасса – худший вариант для Украины

Худшим для Украины сценарием было бы отказаться от оккупированных территорий Донбасса.

Об этом идет речь в исследовании “Оккупированный Донбасс: экономика, демография, группы влияния. Стратегии для Украины”, проведенного совместно Центром изучения России и оккупированных территорий и изданием “Деловая столица”.

“Худшим для Украины сценарием было бы отказаться от оккупированных территорий Донбасса, хотя это и предлагают отдельные политики”, – говорится в исследовании.

Такой шаг, как считают эксперты, освободит Россию от западных санкций, “фактически благословит ее на аннексию этих территорий и заодно легитимизирует аннексию Крыма, однако не принесет Украине мира. Наоборот, Кремль будет уверен в своей безнаказанности и в любой момент нападет снова, чтобы оторвать от Украины еще несколько кусков”.

“ДС”