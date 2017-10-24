Кто стоит за публичными заявлениями Ксении Собчак?

В предвыборной гонке в России намечаются любопытные сценарии. За Ксенией Собчак стоят очень влиятельные люди в российских политических и экономических элитах.

Сегодня во время своей пресс-конференции посвященной президентским ее амбициям, Ксения Собчак сделала сенсационное заявление. Собчак расставила точки в вопросе оккупированного и аннексированного Крыма.

«С точки зрения международного права Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать. Как это будет происходить, что будет дальше, как будет продолжаться жизнь людей в Крыму. Потому что это, собственно, очень важно. Как эти люди завтра вернуться в Украину? Там действительно огромное количество русских людей, которые это действительно поддерживают. Но на конкретный вопрос я даю конкретный ответ: мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 94 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Точка», – публично заявила Ксения Собчак.

Не обошлось, правда, без троллинга главной героини пресс-конференции. Во время ее выступления в зале появился мужчина с маской белого единорога на лице. Охрана Ксении Собчак сработала оперативно, и тролль был выдворен из зала, где проходила пресс-конференция.

Сама Ксения Собчак, комментируя этот инцидент, заявила, что это намеренная провокация, с целью сорвать мероприятие, превратив его в фарс. Это означает, что команда будущего кандидата в президенты России заранее готовилась к любым возможным провокациям.

Но на этом забавные эпизоды пресс-конференции заканчиваются. А вот анализ самого сделанного заявления наводит на ряд очень серьезных мыслей.

Отметим, что делать такое публичное заявление в России более, чем рискованно. Такое заявление может быть квалифицированно «басманым правосудием» как «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», что карается частью 2 статьи 280.1 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) предусматривающей в виде наказания до 5 лет лишения свободы, с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Именно по этому многие российские политики предпочитают не отвечать на такой вопрос, в публичной обстановке. Другие же, дав слабину, утверждают, что Крым российский.

«Уголовную ответственность за сепаратизм еще никто не отменял. Но для возбуждения уголовного дела необходима экспертиза. Если эксперты найдут в этой фразе признаки экстремизма или сепаратизма, то Собчак могут привлечь к уголовной ответственности», – прокомментировала высказывание Ксении Собчак московский адвокат Оксана Михалкина.

Становится понятным, что сделать такое заявление без очень серьезной поддержки, в России – не решился бы никто. Все дело в команде и предвыборном штабе, который Ксения Собчак собрала вокруг себя, готовясь к президентским выборам.

В ее команду вошел известный не только в России, но в мире, политтехнолог Виталий Шкляренко, работавший с такими политиками, как Ангела Меркель, Барак Обама, Берни Сандерс и многими другими. Предсказуемо, что именно его Ксения Собчак пригласила на роль руководителя пиар-компании в ее предвыборном штабе.

«Украина, конфликт между Украиной и Россией, конфликт между Соединенными Штатами Америки и Россией – это очень важная повестка, от этого многое зависит в политическом поле Европы, от этого зависят жизни людей и, прежде всего, от этого частично зависит политическая риторика в США. Это важная встреча, безусловно», – заявлял Виталий Шкляренко в интервью «Апострофу» в начале октября, комментируя встречу Петра Порошенко и Дональда Трампа.

Это говорит о том, что Виталий Шкляренко прекрасно понимает как надо выстраивать пиар-компанию Ксении Собчак, что бы та не только поучаствовала в предвыборной гонке, но и заработала очки на международной арене, особенно в Украине и в США. Упор сделан на имидж «договороспособного политика», готового к открытому и откровенному диалогу по сложным вопросам, которые стоят перед Россией. Но дело не только в этом.

Помимо Шкляренко в штаб Ксении Собчак приглашены следующие эксперты и специалисты: Игорь Малашенко – начальник предвыборного штаба, Ксения Чудинова – пресс-секретарь избирательного штаба, Алексей Ситников – политтехнолог, Авдотья Смирнова – темы инклюзивного образования, Елены Лукьяновой – сфера законодательства и госстроительства, Антон Красовский – тема ВИЧ, Сергей Кальварский – YouTube-контент. Вопросами экономического блока программы в предвыборном штабе Ксении Собчак займутся экономист Вячеслав Иноземцев и директор программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан.

Заметим, что выбор Игоря Малашенко в качестве руководителя предвыборного штаба, это явный и недвусмысленный намек на семью покойного президента Бориса Ельцина, называемую в России – Семьей. Вероятней всего нас ожидает сценарий пересмотра договора между нынешней правящей элитой кооперативом «Озеро» и Семьей. Семья стремившейся все эти годы сохранять респектабельные отношения с западными партнерами России, прежде всего из-за своих обширных бизнес-интересов связанных не только с Россией, но контрагентами в других странах.

С другой стороны вопросы вызывает участие в предвыборном штабе Антона Красовского, который известен своими достаточно скандальными заявлениями о Крыме.

«Крым не вернется в Украину. Он не был украинским, он не был русским никогда – он был всегда самостоятельный, странный, населенный странными людьми», – заявил Красовский в интервью «Новому Времени» буквально накануне пресс-конференции Ксении Собчак.

Такое заявление свидетельствует, что, не смотря, на признание Крыма украинским, он все равно остается предметом политического торга между Украиной и Россией, между Россией и Евросоюзом, а так же между Россией и США. Другими словами простого и однозначного решения проблемы не будет. Положительным моментом является то, что в России воскресли из небытия существенно влиятельные политические и экономические силы, «высшего дивизиона» федеральных элит. В данном случае Семья, которая явно настроена на возобновление партнерских отношений с мировым сообществом.

Однако следует отметить, что обладая очень сильной властью главное лицо в кооперативе «Озеро», Владимир Путин может пойти и на силовое разрешение конфликта, что уже неоднократно делал. Вопрос, конечно остается открытый, но предвыборная компания в России из простого типичного шоу «Выборы Путина», становится весьма динамичным и мало предсказуемым, по своим последствиям, действом.

Вечер перестает быть томным, превращаясь в очень увлекательную политическую игру борьбы российских кланов за власть в стране. Такая борьба может либо умерить аппетиты кооператива «Озеро» и возращение кремлевских небожителей на грешную землю, либо породит внутренний и очень острый конфликт «пророссийских» и «прозападных» бизнес-интересов с жестокой и даже кровавой войной, либо приведет к полному коллапсу системы. Вероятности развития всех трех сценариев, пока можно считать равновероятными. Дело за ответным шагом Владимира Путина.

Андрей Латынин, специально для «Гуляй Поля»