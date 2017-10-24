Собчак могут посадить за “сепаратизм”, увидев его в утверждении “Крым-украинский” (ВИДЕО)

Российские юристы разошлись во мнениях о том, может ли телеведущей Ксении Собчак грозить уголовная ответственность за слова о Крыме, который она назвала украинской территорией. По мнению некоторых экспертов, опрошенных РИА Новости, ее высказывание — лишь проявление свободы слова, другие отмечают, что судебная практика по подобным высказываниям уже есть и Собчак могут привлечь к ответственности в том случае, если в ее словах найдут признаки сепаратизма.

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционирует себя как кандидата «против всех». Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

На первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений России и Украины — главной задачей РФ.

Ответственность за сепаратизм

По словам адвоката Оксаны Михалкиной, Собчак может грозить уголовная ответственность в том случае, если эксперты найдут в словах телеведущей признаки сепаратизма или экстремизма.

«Уголовную ответственность за сепаратизм еще никто не отменял. Но для возбуждения уголовного дела необходима экспертиза. Если эксперты найдут в этой фразе признаки экстремизма или сепаратизма, то Собчак могут привлечь к уголовной ответственности», — сказала она.

Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в свою очередь отметил, что в России более 20 человек привлечены к уголовной ответственности за фразы, аналогичные высказанной телеведущей. Уголовные дела были возбуждены по статье УК РФ 280.1 (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), максимальная санкция которой составляет пять лет лишения свободы.

«Сейчас в Крыму судят крымского татарина Сулеймана Кадырова за такую же фразу… Всего по стране (привлечены к ответственности) минимум 20 человек за высказывания о принадлежности полуострова, которые даже не были призывами», — рассказал Чиков.

Адвокат считает, что заявление Собчак — просто пример свободы выражения мнения. «Нет оснований привлекать никого из них — ни Собчак, ни остальных. Это реализация конституционного права на выражение мнения, которое не может преследоваться государством», — отметил он.

При этом Чиков отметил, что при наличии остальных уголовных дел и отсутствии реакции на слова Собчак встает вопрос о равенстве перед законом.

Предательство, но законно

В свою очередь адвокат Игорь Трунов считает, что оснований для привлечения Собчак к ответственности нет. «Это заявление политика, который собирается баллотироваться на пост президента, спектр политических лозунгов в таком случае шире допустимого. К тому же она дает анализ произошедшего – того, как Крым отделился от Украины, насколько в рамках международного права была ситуация. Тут нет оснований для привлечения к ответственности. Нельзя сказать, что в данном случае она призывает нарушить территориальную целостность страны, ведь все произошло недавно. Если бы она сказала, например, что Татарстан должен быть отдельной республикой, то основания бы были», — сказал он.

Это мнение разделяет адвокат Мария Ярмуш. «Это ее позиция, какой бы она ни была, а в России конституционная свобода слова. И нет закона, который бы запрещал ей свою позицию говорить. К экстремизму она не призывает, чувств верующих не нарушает. Значит, все законно», — сказала она.

В то же время Ярмуш считает такую позицию фактически предательством. «С точки зрения международного права, Крым после проведения референдума является частью России. Конечно, властям Украины это признавать может и не хочется, как и многим украинцам, но Ксения Собчак – россиянка. Мало того, она хочет стать президентом нашей страны, а значит ее высказывания являются предательством интересов собственных соотечественников», — рассказала адвокат.

Однако она отметила, что, несмотря на моральную сторону вопроса, никакого наказания с точки зрения российского законодательства Собчак понести не может.

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