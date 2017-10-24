Демонтаж Украины. Как Россия “отбивает” агрессию США

В мире, наверное, нет ничего более нелепого и трагичного, чем столкновение России и США. Но все больше людей в мире так же и задаются вопросом: а вменяемые ли вообще люди в России живут?

Советский человек очень хорошо понимал, вернее, вдолбил себе в мозг, принял за аксиому, что войны нужны лишь империалистическим кругам. И даже не просто империалистическим кругам, а исключительно верхушке империалистических кругов — чтобы решить проблему укрепления политической власти, интенсифицировать эксплуатацию и отвлечь широкие массы от насущных жизненных проблем.

Человеку труда война не нужна. Она, в общем-то, и честному бизнесу не нужна. И даже аристократии, сгоревшей в предыдущих войнах. От войны все вышеперечисленные лишь пострадали бы. Мир всяко лучше войны, тем более мир с Америкой. Что, как ни странно, понимали даже и советские руководители, не всегда, впрочем, следуя в русле этого понимания.

Тем не менее, Ленину нужны были инвестиции, и поэтому он начал с раздачи концессий, на чем весьма выгодно погрел руки американец Арманд Хаммер. Сталину тоже требовались импортные заводы и инженеры, а позже он с плохо скрываемой надеждой ждал открытия Второго фронта. Я не собираюсь отрицать здесь то, что советская власть при этом, безусловно, была агрессивна, стремилась к мировому господству, была антизападной в принципе, но ее идиотизм часто преувеличивают, а прагматизм преуменьшают. Генсек КПСС Хрущев подружился с Кеннеди. Генсек КПСС Брежнев понял, что не выдерживает гонки вооружений и согласился на разрядку и Хельсинский процесс. Генсек КПСС Горбачев решил сломать стену, разделяющую не только Берлин, но и вообще Западный мир и Восточный. Казалось, мы вот-вот войдем в совершенному новую эпоху.

Однако советского человека сменил постсоветский, а постсоветского — постпостсоветский. Травмированный и напуганный «жалкой» региональной войной с чеченскими сепаратистами, сдавшийся по этой причине псевдолояльной чеченской элите, заплатив за «единство России» огромную позорную контрибуцию, как будто побежденный и согласившийся на все условия, которые до того выдвигали «сепаратисты» — не трогать наши темные дела — постпостсоветский человек, похоже, решил компенсироваться войнами на дальних рубежах и виртуальной победоносной ядерной войной с… Соединенными Штатами. Которые в этой виртуальной сказке стали выглядеть колоссом на глиняных ногах. Со стагнирующей экономикой и разбухшие от ничем не обеспеченных долларов – ткни, вот они и развалятся.

Это очень циничная фантазия офшорной элиты, поначалу рассчитанная исключительно на внутреннее употребление, но начавшее жить своею жизнью, закачанная в аналитические доклады, пояснительные записки, публицистику, сетевой троллинг, охранительные решения Думы и военные бюджеты, публичное хамское поведение работников МИДа. Надежда на то, что красная линия здравого смысла никогда не будет пересечена, постепенно слабеет. Тем более что эта фантазия соединяется с реваншистской имперской идеей о русских национальных интересах, которые де защищаются не только по лимитрофу, но и везде по всему земному шару – от Сербии до Сирии, жертвой которых может даже стать среднеразмерная европейская страна, вроде Украины, ситуация в которой тоже подается как война с США.

Недавно меня совершенно потрясла «аналитика» кремлевского эксперта – Алексея Чадаева, ранее прославившегося книгой «Путин. Его идеология».

Сразу скажу, что не вижу ничего плохого, когда эксперт старается приделать своему Султану человеческий взгляд на вещи. Много хуже, когда «эксперт» сам инфицируется идеологией Султана, что, видимо, и произошло с Алексеем, потому что сегодня он на полном серьезе на своей страничке в фейсбуке выводит грядущую войну из… логистики товаров и грузов.

«Внутренний рынок обеих стран (России и Украины. – С. М.) слишком мал для того, чтобы локомотивом развития могли стать производства, на него ориентированные, — пишет уважаемый кремлевед, проникшись идеологией своих начальников. — При сходных параметрах развития и логистическом соседстве это означает, что развиваться будем либо они, либо мы». Поэтому (это чуть дальше в тексте) «повесткой следующих двух президентских сроков, хотим мы того или нет, должен быть в том числе и демонтаж Украины как политического целого».

Простенько и со вкусом: раньше войны выводили из каких-то неразрешимых цивилизационных противоречий, сегодня чисто из логистики. России, вернее, российскому начальству надо что-то куда-то гатить через Украину (Украина мешает), поэтому Украина должна быть демонтирована вместе с 50 млн человек. И не сказать, что бы это как-то казалось особенно бесчеловечным, наоборот — находит огромное понимание в рубрике «национальные интересы России». В интересах нашего племени съесть их мамонта, и пусть чужие детки передохнут.

Недавно мы писали о скандале вокруг фильма «Спящие» Юрия Быкова. Обращали внимание на ходульность персонажей и клеветническую фельетонность по отношению к либеральной оппозиции. Но если было бы то смешно – посмялись бы вместе. На самом деле это не главное «плохое» здесь. Говоря по правде, на Западе тоже любят фильмы про шпионов и нередко демонизируют агентов КГБ, хотя и не столь тотально однозначно, как российские официозные медиа.

Главное «плохое», я думаю, в другом. В том, что в этом фильме без тени юмора изображено, что Россия находится в постоянном боестолкновении с США, и пытаются как-то это боестолкновение объяснить, замотивировать, выдать версию на потребу плебса. Ведь с Америкой почему-то не сражаются ни Англия, ни Германия, ни Франция, ни Япония, ни Индия, ни даже Китай… Только путеноиды. Почему? Потому что Россия обладает секретом всеобщего счастья, который хотят захватить враги? Был бы рад это узнать.

По фильму, однако, боестолкновение возникает из-за того, что правящая корпорация России хочет заключить секретный газовый контракт с Китаем, а американские шпионы-диверсанты-вредители стараются этот контракт рассекретить и тем самым сорвать. Несекретным он, видите ли, ни России, ни кино-Китаю не нужен. Подозреваю, из-за того, что стороны пытаются пустить доходы мимо публичной кассы государственного бюджета. Вы скажите: ну, и бред, от балды придумано «литератором»! Но не больший бред, чем «аналитика» кремлеведа. Да и не бред, похоже, а истинная правда. Именно из-за этого, похоже, вся кругом бодяга. Если нам «логистика» войны велит начинать, то «враг» не дает безоглядно красть у своего народа!

Есть такое издание – «Свободная пресса». Ее главный редактор – Сергей Шаргунов, тоже писатель. Он депутат «парламента». Как депутат «парламента» он делает добрые дела – защищает отдельных больных и страждущих, переводит старушек через дорогу. Практически Иисус Христос. Но его издание изо дня в день пишет о грядущей войне с США.

Вот только названия последних статей: «Кремль не даст разоружить Россию на пороге войны. Экономический блок правительства вынудили согласиться с высокими расходами на оборонку», «Клуб «Валдай»: Мир сползает в большую войну. Амбиции ведущих держав ведут к глобальной катастрофе». В статьях слово предоставляется различным экспертам, которые «топят» за разогрев международной напряженности. «На деле, разговоры о мире — это стратегическая ошибка, которая приводит лишь к усилению санкций», — сообщает всегдашний Сережа Марков. То же самое делает и официозный «Взгляд» с мастерами этого жанра, вроде Петра Акопова. Только что там предположили грядущий театр военных действий в районе Калининграда. «Достаточно расположить ядерные фугасы на границе с Польшей и Литвой», — пишет анонимный комментатор с аватаром «Иосиф Сталин». «Это все потому что мы отвечаем вяло, как ущербные…» – отвечает другой. Про телевидение разговор особый, там ненависть поставлена на конвейер. Я не смотрю, но люди смотрят. Ведущий программы Шейнин прямо в эфире бьет американца Бома, квитаясь, таким образом, со всей цивилизационной альтернативой российской экспансии. Патриотический сегмент фейсбушной сети естественно взрывается бурными аплодисментами.

Но никакого порога войны пока, слава богу, нет, вся война только в головах и словах устроителей этот странной кампании. Не верю, что эти люди совсем не понимают исторически преступный, если не сказать уголовный характер своей деятельности и что у них совсем не чешется шея в предвкушении будущего трибунала. В мире, наверное, нет ничего более нелепого и трагичного, ненужного и неинтересного, противоречащего интересам народов, чем столкновение России и США, пусть даже оно пока и только для отвода глаз. Но ведь все больше людей в мире так же и задаются вопросом: а вменяемые ли вообще люди в России живут? Хотелось бы, чтобы и мы это как-то обсудили заранее, накануне следующего неминуемого президентского цикла, который накроет нас со всеми нынешними его безумными акторами.

Сергей Митрофанов, “ЕЖ”