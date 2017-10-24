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Новости

Посол США: Из-за “Северного потока-2” Украина может утратить до 3% ВВП

ZN.ua
24 октября 2017

Трубопровод существенно снизит транспортировку газа через Украину.

Строительство российским “Газпромом” нового газопровода “Северный поток-2” нанесет Украине значительный ущерб, который может составить до 3% валового внутреннего продукта. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович.

“Северный поток” снизит транспортировку газа через Украины… Это может привести к потерям в размере до 3% ВВП страны”, – сказала она на конференции Oil&Gas во вторник.

Напомним, что Европейская комиссия 8 ноября хочет внести предложение о том, что правила Третьего энергопакета Евросоюза должны распространяться и на трубопроводы, которые идут в ЕС из третьих стран.

Еврокомиссар: “Северный поток2” не соответствует целям ЕС

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия считает, что “Северный поток-2” может навредить и Евросоюзу. Ведь его построение может повлечь увеличение импорта российского газа, что усилит энергетическое доминирование России в Европе и помешает диверсификации поставок.

Согласно расчетам экспертов венгерского аналитического центра REKK, сценарий поставок газа по  “Северному потоку-2” может привести к увеличению разрыва между ценами на газ в Западной и Восточной Европе до 2020 года.

ZN.ua

Tags: "Северный поток-2", посол, Украина

© Гуляй Поле

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