Собчак вспомнила о том, что Крым украинский

Претендент в президенты России Ксения Собчак заявила, что Крым по праву принадлежит Украине.

Об этом она сказала на пресс-конференции во вторник.

“С точки зрения международного права Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать. Как это будет происходить, что будет дальше, как будет продолжаться жизнь людей в Крыму. Потому что это, собственно, очень важно. Как эти люди завтра вернуться в Украину? Там действительно огромное количество русских людей, которые это действительно поддерживают. Но на конкретный вопрос я даю конкретный ответ: мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 94 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Точка” , – заявила она.

Собчак считает это большой проблемой, которую предстоит решать.

При этом она подчеркнула, что выступает за улучшение отношений с Украиной любой ценой.

Напомним, что телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила о своем решении участвовать в выборах президента России. Она заявила, что голосование за нее фактически будет возвращением графы “Против всех”.

Lb.ua