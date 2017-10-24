Минфин РФ готовится к обвалу рубля из-за санкций США

Минфин России начинает подготовку к новому валютному кризису, который грозит стране в случае ужесточения санкций США, которое может состояться в начале 2018 года, передает Finanz. Министерство предлагает пакет жестких ограничений на операции с валютой, которые могут быть введены в случае кризиса.

Соответствующие предложения глава ведомства Антон Силуанов направил премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщают “Ведомости” со ссылкой на федеральных чиновников, знакомых с текстом документам.

В числе предложенных Минфином вариантов — меры, которые в России использовались в 1990х, а сейчас активно реализуются в Венесуэле, страдающей от дефицита долларов и товаров первой необходимости. Это, в частности, требование к экспортерами в обязательном порядке продавать всю валютную выручку, запрет на покупку валюты без разрешения, требование открывать спецсчета для валютных операций и резервирование денег на них. Полномочия вводить такие ограничения должны быть закреплены за ЦБ в законодательстве о валютном контроле, которое сейчас позволяет свободную конвертацию рубля и другие валюты в любых условиях.

Это предложения “на всякий случай”, объясняет федеральный чиновник: опыт 2014 года заставляет быть готовыми к любой ситуации. Почему возникло решение вернуться к этой теме именно сейчас, когда рубль окреп и торгуется вблизи 2-летних максимумов, он не уточнил.

Что именно будет считаться чрезвычайным случаем, в предложениях Минфина также не указано. По всей видимости, речь идет о подготовке правительства на случай расширения американских санкций с запретом на инвестиции в российский госдолг, предполагает главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Поручение проработать такой шаг до марта 2018 года заложено в закон который летом был принят конгрессом и подписан президентом Дональдом Трампом.

С начала 2016 года нерезиденты купили ОФЗ на триллион рублей, играя на высокой процентной ставке в России, которую поддерживает своей “умеренно-жесткой” политикой ЦБ. На 1 сентября на руках у иностранцев был долг правительства РФ на 2,032 трлн рублей, или 35 млрд долларов.

Если санкции будут приняты, это может вызвать распродажу, бегство капитала и колоссальный спрос на валюту, говорит управляющий директор “Арбат Капитала” Алексей Голубович. По его словам, посыл принятого в США закона “очевиден”: кто не успел продать — тот сам виноват.

Этот печальный сценарий повторяется не первый раз: российский валютный рынок накачивают горячим спекулятивным капиталом, надувая пузырь, который лопается, и спекулянты бегут обратно, скупая доллары — так проходила взрывная девальвация в 1998м, 2008м и 2014м годах, рассказывает заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин.

Разрешительная система операций с валютой родом из 1990х, но она никогда толком не работала, а только увеличивала коррупцию, вспоминает возглавлявший тогда ЦБ Сергей Дубинин.

Если же будет ужесточение санкций по иранскому варианту, то тогда начнется совсем уже новая жизнь, и никакие ограничения нас не спасут, добавляет он.

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