Оккупанты заполняют Крым своими “панцирями”

Полк зенитной ракетной системы С-400 “Триумф” заступит на боевое дежурство в Севастополе в феврале 2018 года.

Об этом сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

По его словам, сейчас боевыми расчетами осуществляется прием техники, затем будут проводиться контрольные стрельбы, то есть проверка технической исправности системы. Прикрывать С-400 от нападения с воздуха будут зенитные ракетно-пушечные комплексы “Панцирь-С1”.

Севостьянов также сообщил, что развертывание других полков С-400 на полуострове и в целом в зоне ответственности 4-й армии ВВС и ПВО пока не планируется, но в 2018 году зенитный ракетный полк в аннексированной Феодосии получит третий дивизион С-400 “Триумф” и комплексы “Панцирь-С1”.

ТАСС