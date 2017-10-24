Для получения безвиза с Канадой Украина должна контролировать свои границы, – министр

Министр иммиграции Канады Ахмед Хусен заявил, что активно сотрудничает с Украиной, чтобы продвинуться в вопросе безвизового режима.

По его словам, канадское правительство “ценит свои отношения с Украиной”.

“Решение о визовой политике принимается на основе целостной оценки рисков и преимуществ. Мы пришли к выводу, что Украина, как и любая другая страна, должна выдавать безопасные документы для путешествия, эффективно контролировать границы и хорошо сотрудничать с международным сообществом в отношении миграционных и вопросов безопасности”, – отметил министр.

Напомним, летом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что говорить об отмене визового режима для граждан Украины пока рано.

Укринформ