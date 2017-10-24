Польская компания “подарила” Крым России, но потом извинилась

Польская энергетическая компания EXALO Drilling разместила на своей официальной странице карту Украины без Крыма, но впоследствии извинилась и исправила изображение на карте.

Об этом говорится в заявлении компании.

“От имени компании EXALO Drilling S. просим прощения за размещение неправильной карты Украины. Ситуация вышла случайно. Еще раз просим извинения у наших клиентов и партнеров из Украины”, – говорится в сообщении.

Компания исправила изображение карты, добавив Крым в состав Украины.

Справка:

EXALO Drilling SA занимается бурением скважин. Компания представлена на рынках 20 стран Европы, Азии и Африки. В Украине компания имеет одну буровую установку.

Ранее итальянская телекомпания World Fashion Channel Europa S. R. L., которая осуществляет ретрансляцию программы World Fashion Channel, также демонстрировала в своем эфире карту Украины без Крыма.

Впоследствии итальянский метеосайт показывал карту Украины без Крыма.

“Эспрессо”