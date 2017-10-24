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Гуманитарная аура

“Социальный” лифт для российских избранных

Александр Гольц, "Новое Время"
24 октября 2017

В возможность сделать честную карьеру в путинском государстве может верить только очень наивный человек. Отечественная власть озаботилась делами молодежи.

Главный начальник страны аж дважды выступал перед участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Впрочем, насколько можно понять, разговора, помогающего «юности планеты» уверенно смотреть в будущее, не получилось. Путин никак не мог отойти от мрачных сценариев, которые он изложил на Валдайском клубе. Посему ушел в рассуждения о том, как в будущем с помощью генной инженерии можно будет создавать идеальных солдат: не рассуждающих и ничего не боящихся. Получилось почти как в анекдоте: на какую бы тему ни взялся говорить лидер страны, все равно выходит «автомат Калашникова».

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Уточнять государственную молодежную политику, судя по сообщениям СМИ, взялся замглавы Администрации президента Сергей Кириенко. Поводы для беспокойства есть. И главный из них состоит в том, что молодые люди стали выходить на протестные акции, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге. «Чтобы молодые люди не выходили на баррикады, необходимо обеспечить условия, при которых инновационный потенциал молодежи используется в карьере, экономической и политической сфере», — говорится в докладе Государственного университета управления, выполненного по заказу Минообразования и Федерального агентства по делам молодежи. Откликаясь на зов времени, Кириенко поведал, что Путин поручил разработать молодежный проект «Россия — страна возможностей».

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Проект состоит из десяти конкурсов и программ обучения. Это и конкурс для управленцев «Лидеры России», и проект для начинающих бизнесменов «Капитаны России». А еще будет проведен кубок по менеджменту среди студентов под названием «Управляй» с последующим трудоустройством или стажировкой финалистов в крупных компаниях. Апофеозом готовности власти открыть двери социальных лифтов должно стать продекларированное намерение Кириенко провести аж в самой Администрации президента конкурс на замещение должности главы департамента.

Подозреваю, что проект про «страну возможностей» закончится ровно тем же, что и прочие благие начинания властей, продолжающих грезить о грядущем всеобщем расцвете под обязательным присмотром квартальных надзирателей. Ну, вот откроются эти самые социальные лифты перед счастливыми победителями всевозможных конкурсов и викторин. И они с немалым удивлением обнаружат, что лифты эти уже забиты под завязку. Детишками из «правильных» семей. Теми, кто по протекции занимает сладкие должности. Я не о том даже, что сыновья-дочери высших сановников государства обладают поразительными интеллектуальными и деловыми качествами, позволяющим годам к 30-ти возглавить госкомпании и банки (кстати, и сын открывателя социальных лифтов Сергея Кириенко — старший вице-президент «Ростелекома»). Дело в том, что примеру высших сановников по отечественной традиции следуют все столоначальники — вплоть до самых ничтожных. Дети-то у всех есть. Ну и что же останется на долю победителей конкурсов?

Впрочем, думаю, что и участниками этих конкурсов станут в основном «правильные» дочки-племянники. Чтобы папа-дядя всегда мог отмазаться: «Я — че? Я — ничо. Ну куда деваться, если он такой, весь в меня, способный и талантливый?». Так что ничем путным эти заигрывания с молодежью не кончатся. В возможность сделать честную карьеру в путинском государстве может верить только очень наивный человек, коих среди молодых людей все меньше.

Очень показательно, что те, кому поручено отвечать за молодежные проекты, уже не теряются и своими руками куют светлое будущее. Для себя любимых. Только что в Санкт-Петербурге задержаны глава регионального отделения Российского союза молодежи Дмитрий Лядов и финансовый директор организации Марина Дементьева, которые подозреваются в двух эпизодах покушения на мошенничество в крупном размере. Нет сомнений, что и новые идеи Администрации президента обеспечат большой распил.

Александр Гольц, “Новое Время”

Tags: Владимир Путин, Молодежь, социальный лифт

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