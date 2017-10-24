“Социальный” лифт для российских избранных

В возможность сделать честную карьеру в путинском государстве может верить только очень наивный человек. Отечественная власть озаботилась делами молодежи.

Главный начальник страны аж дважды выступал перед участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Впрочем, насколько можно понять, разговора, помогающего «юности планеты» уверенно смотреть в будущее, не получилось. Путин никак не мог отойти от мрачных сценариев, которые он изложил на Валдайском клубе. Посему ушел в рассуждения о том, как в будущем с помощью генной инженерии можно будет создавать идеальных солдат: не рассуждающих и ничего не боящихся. Получилось почти как в анекдоте: на какую бы тему ни взялся говорить лидер страны, все равно выходит «автомат Калашникова».

Уточнять государственную молодежную политику, судя по сообщениям СМИ, взялся замглавы Администрации президента Сергей Кириенко. Поводы для беспокойства есть. И главный из них состоит в том, что молодые люди стали выходить на протестные акции, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге. «Чтобы молодые люди не выходили на баррикады, необходимо обеспечить условия, при которых инновационный потенциал молодежи используется в карьере, экономической и политической сфере», — говорится в докладе Государственного университета управления, выполненного по заказу Минообразования и Федерального агентства по делам молодежи. Откликаясь на зов времени, Кириенко поведал, что Путин поручил разработать молодежный проект «Россия — страна возможностей».

Проект состоит из десяти конкурсов и программ обучения. Это и конкурс для управленцев «Лидеры России», и проект для начинающих бизнесменов «Капитаны России». А еще будет проведен кубок по менеджменту среди студентов под названием «Управляй» с последующим трудоустройством или стажировкой финалистов в крупных компаниях. Апофеозом готовности власти открыть двери социальных лифтов должно стать продекларированное намерение Кириенко провести аж в самой Администрации президента конкурс на замещение должности главы департамента.

Подозреваю, что проект про «страну возможностей» закончится ровно тем же, что и прочие благие начинания властей, продолжающих грезить о грядущем всеобщем расцвете под обязательным присмотром квартальных надзирателей. Ну, вот откроются эти самые социальные лифты перед счастливыми победителями всевозможных конкурсов и викторин. И они с немалым удивлением обнаружат, что лифты эти уже забиты под завязку. Детишками из «правильных» семей. Теми, кто по протекции занимает сладкие должности. Я не о том даже, что сыновья-дочери высших сановников государства обладают поразительными интеллектуальными и деловыми качествами, позволяющим годам к 30-ти возглавить госкомпании и банки (кстати, и сын открывателя социальных лифтов Сергея Кириенко — старший вице-президент «Ростелекома»). Дело в том, что примеру высших сановников по отечественной традиции следуют все столоначальники — вплоть до самых ничтожных. Дети-то у всех есть. Ну и что же останется на долю победителей конкурсов?

Впрочем, думаю, что и участниками этих конкурсов станут в основном «правильные» дочки-племянники. Чтобы папа-дядя всегда мог отмазаться: «Я — че? Я — ничо. Ну куда деваться, если он такой, весь в меня, способный и талантливый?». Так что ничем путным эти заигрывания с молодежью не кончатся. В возможность сделать честную карьеру в путинском государстве может верить только очень наивный человек, коих среди молодых людей все меньше.

Очень показательно, что те, кому поручено отвечать за молодежные проекты, уже не теряются и своими руками куют светлое будущее. Для себя любимых. Только что в Санкт-Петербурге задержаны глава регионального отделения Российского союза молодежи Дмитрий Лядов и финансовый директор организации Марина Дементьева, которые подозреваются в двух эпизодах покушения на мошенничество в крупном размере. Нет сомнений, что и новые идеи Администрации президента обеспечат большой распил.

Александр Гольц, “Новое Время”