The Washington Post призывает поддержать Украину оружием

Американское издание The Washington Post разместило на своих страницах постер с призывом “сделать следующий шаг в процессе военной поддержки Украины, которая сохраняет безопасность всей Европы”.

“Украине удается удержать оборону против российской агрессии в восточном регионе Донбасса, но цена за это высока: более 10 тыс. украинских воинов были убиты и ранены. Насилие продолжается. Эта угроза украинскому народу и безопасности Европы должна быть остановлена”, – говорится в тексте.

Отмечается, что сейчас Украина тратит 5,6% ВВП на безопасность и оборону. Восемь украинских батальонов достигли совместимых с НАТО стандартов; США поставили контрбатарейные радары; американские инструкторы провели тренинги для более 4 тыс. украинских военнослужащих – и это позволило сохранить много жизней в Украине.

Военная поддержка США к этому времени имела жизненно важное значение для обороны Украины, и Украина готова к следующему шагу”, – отмечается в публикации.

Посол Украины в США Валерий Чалый по этому поводу отметил, что обнародованный месседж “абсолютно прозрачен”. Он информирует о достижениях украинской армии, реальной пользе от помощи США и уровне двустороннего взаимодействия между Америкой и Украиной в военно-технической сфере.

“Мы ждем следующего шага, и очень надеюсь, что такой шаг будет сделан”, – сказал он.

Напомним, в конце августа министр обороны США Джеймс Мэттис на брифинге с президентом Украины Петром Порошенко пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны и рассмотреть вопрос о возможности поставок летального вооружения.

Россия, в случае поставок Украине оружия из США, пригрозила обострением на Донбассе.

“Укринформ”