В годовщину Норд-Оста в России совершено громкое покушение

Нападение совершено на известную журналистку и радиоведущую, она находится в коме. Подозреваемый нанесший ее ножевое ранение – задержан.

На ведущую радиостанции «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр 23 октября 2017 года было совершено нападение в редакции радиостанции. Татьяна Фельгенгауэр получила удар ножом в шею и была госпитализирована. После проведенной операции ее погрузили в искусственную кому.

Первоначально некоторые СМИ сообщили о двух нападавших, но позднее эта информация не подтвердилась.

«Днем в редакцию программы «Утренний разворот» прошел неизвестный мужчина и ударил журналиста ножом в горло. Преступник уже задержан. Следствие завело уголовное дело по статье «покушение на убийство» – сообщено на сайте радиостанции «Эхо Москвы» о покушении на Татьяну Фельгенгауэр.

По свидетельствам очевидцев воссоздается следующая картина преступления в редакции программы «Утренний разворот». Нападение произошло через полтора часа после того, как Татьяна Фельгенгауэр закончила вести программу в прямом эфире. Около полудня в здание на Новом Арбате, где находится редакция, прошел 48-летний Борис Гриц. Он прыснул в лицо охраннику на проходной из газового баллончика, поднялся на лифте на этаж, где расположена редакция и прошел в гостевую комнату. Кроме Татьяны там находилась референт редакции Ида Шарапова. Преступника повалил на пол сотрудник охраны «Эхо Москвы» Александр Усачев.

Нападавший – Борис Гриц прорывается в Эхо Москвы pic.twitter.com/RYZHHAD8x2 — Alexey (@Alekzzzzz) October 23, 2017

Ида Шарапова вызвала скорую и помогла Татьяне Фельгенгауэр спвстится на первый этаж здания где ее забрали врачи «скорой помощи» увезли в Институт Склифосовского, где и была проведена операция. Об этом сообщили в Twitter радиостанции «Эхо Москвы».

А. Венедиктов: Состояние тяжелое, угрозы жизни нет. Татьяна находится на искусственной вентиляции легких, она погружена в коматозный сон. — Эхо Москвы (@EchoMskRu) October 23, 2017

На «Эхо Москвы» несколько часов продолжались следственные действия. Здесь же полиция провела первый допрос нападавшего Борис Сайт Радио Свободы опубликовал видео, где Ида Шарапова рассказывает о обстоятельствах нападения на Татьяну Фельгенгауэр.

Герой дня Радио Свобода – Ида Шарапова, начальник референтской службы "Эха Москвы", свидетельница нападения на Татьяну Фельгенгауэр. pic.twitter.com/zp130QqmZw — Радио Свобода (@SvobodaRadio) October 23, 2017

Заместитель главного редактора «Эха» Сергей Бунтман рассказал об обстоятельствах нападения «Медузе». Сергей Бунтман, рассказал свою версию случившегося. По его словами: в офис на Новом Арбате пришёл мужчина, прыснул охраннику в лицо перцовым газом, поднялся на 14-й этаж, нашёл Фельгенгауэр, «приобнял» её и ударил ножом в шею.

«Нападавший, ничего не кричал, все было тихо и молча. Он подошёл, приобнял и нанёс ранение», – уточнил Бунтман.

«Также пострадал ещё один охранник: нападавший задел его ножом», – сообщил Бунтман.

Позже Twitter радиостанции «Эхо Москвы» опубликовал данные о том, как проходит лечение Татьяны Фельгенгауэр. Из опубликованного сообщения можно узнать, что голосовые связки Татьяны Фельгенгауэр не были повреждены в ходе нападения и нанесенного ей удара ножом, а врачи рассчитываю на благоприятный исход лечения.

Через небольшое время сайт «MediaLeaks» со ссылкой на телеканал Life и блог Mash опубликовали в социальных сетях фотографии задержанного мужчины. На одной было видно, что у него разбит нос.

На другом фото на полу отдела видна кровь, а подозреваемый лежит, его держат сотрудники полиции.

«Эхо Москвы» опубликовало фотографию орудия нападения. На снимке нож с которым Борис Гриц напал на Татьяну Фельгенгауэр.

Сайты телеканала Life и блог Mash, как пишет «MediaLeaks», первыми сообщили имя задержанного: это Борис Гриц 1968 года рождения.

Журналист Роман Могучий обнаружил блог этого человека. Он так же нашел аккаунт предположительно Бориса Грица на Facebook.

«На фейк похоже, но ХЗ. «Последние пару дней она начала искать возможность воздействовать на мое сердце. С дыханием, точнее его прекращением, она уже давно экспериментирует», – написал Роман Могучий на своей странице Facebook.

На фейк похоже, но ХЗ. «Последние пару дней она начала искать возможность воздействовать на мое сердце. С дыханием, точнее его прекращением, она уже давно экспериментирует». Опубліковано Roman Moguchiy 23 жовтня 2017 р.

Возможный подлог Роман Могучий объясняет тем, что последний пост в блоге Грица несколько раз дописывали и точно установить, какой текст к какому времени относится, невозможно. В его постах Фельгенгауэр упоминается несколько раз, а последний — целиком посвящён именно ей. Нападавший пишет, что журналистка его преследует, воздействуя физически на расстоянии.

Так выглядит предположительно аккаунт Бориса Грица:

Позже был обнаружен и Twitter возможно принадлежащий Борису Грицу:

Tweets by bgrits68

«Последние пару дней она начала искать возможность воздействовать на моё сердце. С дыханием, точнее его прекращением, она уже давно экспериментирует. Вчера же утром проснулся с ощущением стального кольца, стянувшего моё сердце. Ну а сегодняшним утром меня ждало ощущение тяжёлого холода в сердце», – написал Гриц в своем блоге.

Гриц пишет, что обратился к экстрасенсу, но при этом интернет у него стал работать с перебоями. Он объяснил это тем, что на Фельгенгауэр работают хакеры.

«Теперь меня не удивляет, откуда она мгновенно, практически в режиме онлайн (следит за мной она непрерывно), знает всё, что я пишу или говорю», – такую запись можно найти в блоге Бориса Гриц.

Позже было опубликовано виде допроса Бориса Грица, где он говорит о том, что Татьяна Фельгенгауэр «преследует его».

В последние несколько лет Борис Гриц не мог найти работу. Подробные сведения о его биографии можно почерпнуть из личного блога и аккаунтов мужчины в соцсетях.

«Разработчик полного стека / программист Java. Я живу в Израиле. Окончил продвинутые курсы по специальности веб-программист в Tel-Ran Computer Solutions», – написано в резюме Грица.

По данным «MediaLeaks» со ссылкой РИА Новости, Борис Гриц родился в Грузии. В 1991 году окончил МПГУ по специальности «учитель физики», а в 1993 году эмигрировал в Израиль. Там он сделал научную карьеру и на время переехал в США, где работал в Калифорнийском университете в 2007-2008 годах. В 2009 году возвращался в Россию и работал в Гидрометцентре, жил в Канаде, где получил права на управление грузовиком. Затем он вернулся в Израиль, сначала работал по специальности, но в последние пять лет не мог трудоустроиться.

Из-за этого мужчина обращался в различные инстанции, в том числе написал письмо комиссару ООН по правам человека. Один из потенциальных работодателей Грица бизнесмен Денис Броварный отказал соискателю, потому что тот показался ему «не совсем адекватным», сообщила радиостанция «Говорит Москва». «MediaLeaks», со ссылкой на РИА Новости сообщило, что после задержания Борис тоже вёл себя «неадекватно» и что ему предстоит медицинское освидетельствование, чтобы выяснить, вменяемый ли он.

В соцсетях обсуждают, что нападение на Татьяну Фельгенгауэр повторяет эпизод сериала «Спящие», который недавно показывали по Первому каналу. О сериале много говорили: режиссёр Юрий Быков подвергся критике в социальных сетях за романтизацию сотрудников спецслужб, а затем публично принёс извинения «либеральным друзьям» и заявил, что уходит из кино.

Позавчера смотрел сериал "Спящие", в котором оппозиционную журналистку убивают перерезав горло. Сегодня произошло нападение на Татьяну Фельгенгауэр. Надеюсь,что больше таких жутких совпадений не будет… — Кэп™ (@CapAdecvate) October 23, 2017

Журналист Ксения Кириллова буквально за несколько дней до покушения за несколько дней до покушения опубликовала статью на «Гуляй Поле», в которой написала практически пророчески предрекла случившееся покушение Татьяну Фельгенгауэр. Ксения Кириллова особо подчеркивает, что «цель сегодняшней «агитации через кино» – это оправдать море крови, как настоящей, так, возможно, и будущей».

«И вот последний момент является самым пугающим. Посыл «Спящих» – это не только показать оппозицию «зажравшейся», жестокой, лживой, непатриотичной и продажной. Это практические прямое указание на то, что оппозиционеров убивают и будут убивать, на протестах возможны теракты, и главными жертвами этих преступлений были (или будут?) те, кто больше всего разоблачает ФСБ. История ведь основана на реальных событиях, так? Значит, в сюжете имеются в виду реальные преступления и смерти, реальные обвинения в реальной коррупции, реальные пытки и угрозы. И, судя по тому, что «враги не дремлют», подобные «происки ЦРУ» будут продолжаться и в дальнейшем», – пишет в своей статье Ксения Кириллова предрекая будущие покушения на известных российских оппозиционеров.

Из-за сериала «Спящие» и позиции режиссёра Быкова в очередной раз поссорились Юрий Дудь и Владимир Соловьёв, который назвал Дудя «Шнуром от журналистики» и «худым кокаинистом».

11 и 12 октября на телеканале «Россия 24» вышли два сюжета о радиостанции «Эхо Москвы» под названиями «Эхо Госдепа» и «Эхо Госдепа – 2». В репортажах сообщалось, что радиостанция занимается антигосударственной деятельностью, а её сотрудники, критикующие российскую власть, сотрудничают с западными некоммерческими организациями. В обоих репортажах упоминалась лично Татьяна.

Татьяна Фельгенгауэр (настоящая фамилия Шадрина) работает на «Эхе Москвы» корреспондентом и ведущей программ, занимает пост заместителя главного редактора. Постоянно ведёт дискуссионные программы «Утренний разворот» и «Особое мнение».

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр вызвало острую реакцию коллег-журналистов, политиков и блогеров в социальных сетях. Многие возмутились изначальной формулировкой, попавшей в государственные СМИ от полиции, по которой нападение квалифицировалось как «хулиганство», совершённое «по личным мотивам».

«Ничего себе. То есть её реально пытались убить. Это не то, что хулиган махал ножиком и случайно в шею попал», – написал в своем Twitter российский оппозиционер Алексей Навальный.

Ничего себе. То есть её реально пытались убить. Это не то, что хулиган махал ножиком и случайно в шею попал. https://t.co/bqbdIxSBIn — Alexey Navalny (@navalny) October 23, 2017

Прокомментировала покушение и коллега Татьяна Фельгенгауэр – Ксения Ларина, шокированая произошедшим.

«Теперь на работе так. Соловьев очень хотел, скотина. Кто ,говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы», – написала Ксения Ларина в своем Twitter.

Теперь на работе так.

Соловьев очень хотел, скотина. Кто ,говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы. pic.twitter.com/HiWFScrYT4 — ксения ларина (@xlarina1) October 23, 2017

В соцсетях обсуждаются и возможные заказчики совершенного покушения. В России мало кто верит в случайный характер этого покушения.

Обвинения в подстрекательстве предъявили редактору агенства «Интерфакс» Виктору Волкову, который неоднократно подстрекательски призывал к расправам над оппозиционными политиками и независимыми журналистами.

Сегодня он опубликовал издевательский пост, после информации о покушении на Татьяна Фельгенгауэр, к чему сам неоднократно призывал в прошлом.

«Гляди-ка, у либералов очередная мученица совести вырисовывается. Кто-то слегка подрезал прямо в редакции “Эха Москвы” ведущую Таню Фельгенгауэр», – цинично написал Виктор Волков на своей странице в Facebook.

«По-моему, ничего удивительного. Все эти хихоньки, хаханьки, паскудные шуточки. И всё это густо замешено на лжи. Рано или поздно подобное должно было случиться», – добавляет Виктор Волков в своем сообщении.

Гляди-ка, у либералов очередная мученица совести вырисовывается. Кто-то слегка подрезал прямо в редакции "Эха Москвы" ве… Опубліковано Виктором Волковим 23 жовтня 2017 р.

«Истерикой либеральных дегенератов удовлетворён», – добавляет Виктор Волков в другом сообщении.

Звучат обвинения и в адрес лично Владимира Путина, неоднократно заявлявшего, что вся оппозиционная деятельность в России финансируется из-за рубежа.

«… но виноваты всё-равно Путин, КГБ, ВГТРК, Киселев. Так вижу», – пишут в социальных сетях.

Фамилия нападавшего Гриц, в последнее время он проживал в Израиле, но виноваты всё-равно Путин, КГБ, ВГТРК, Киселев. Так вижу. — Кэп™ (@CapAdecvate) October 23, 2017

Амир О’Лик, специально для “Гуляй Поля”