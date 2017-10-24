Разборки “русского мира”. Письмо Прилепину от русского писателя Украины

Публикация статьи на “Гуляй Поле” – “Итог трехлетия “ЛДНР” – создан “советский заповедник” вызвала неожиданно бурную реакцию одной из упоминаемых в статье персон – Захара Прилепина. Автор статьи Всеволод Непогодин не впервые критикует оккупационные власти и порядки, устроенные Россией на Донбассе и в Крыму. Но тут Остапа, точнее Захара Прилепина понесло – в своем блоге на сайте телеканала РЕН-Тв он разразился гневным текстом в адрес лично Всеволода Непогодина. На что тот написал свой ответ. Читаем и наслаждаемся.

Здравствуйте Евгений или Захар, Прилепин или Лавлинский. Чёрт ведь только разберет, какие именно у вас настоящие имя и фамилия. Я лично думаю, что Захар Прилепин – это показушное русофильство, балалаечно-берёзовый китч. Я вот известен по имени и фамилии, данными родителями и мне вас не понять. Прочел ваш текст о своей скромной персоне и могу со всей ответственностью заявить, что вы подонок, мразь и негодяй, привыкший врать и подтасовывать факты.

В ноябре 2013 года я сделал однозначный выбор – я против митингующих на Майдане и за вектор сотрудничества с Россией. Только вы и ваша безмозглая аудитория почему-то решили, что это был брак по любви, хотя это был нескрываемый брак по расчёту. Ваши заблуждения это ваши проблемы, а не мои! Мой выбор был обусловлен исключительно личным опытом – я после института два года жил и работал в России, знал на собственной шкуре все плюсы и минусы вашей страны, да и русским языком я владею неплохо. А вот опыта жизни в Евросоюзе у меня не было, это неизведанная территория для меня, да и английским я владею на уровне fuckyou. Тогда я и не мог предположить, что Россия будет ежемесячно тратить десятки миллионов долларов на убийство украинских граждан в донецких степях.

Мне был виден один-единственный верный путь для России по украинскому вопросу – убираете с глаз долой всех заскорузлых пророссийских деятелей, прекращаете риторику об общей исторической памяти и воевавших вместе дедах, делаете ставку на пробивную молодежь с антисоветскими взглядами, создавая общественные организации, интернет-порталы и строя политическую партию, способную консолидировать всех русскоязычных граждан Украины. Все эти корниловы, марковы и димитриевы своей ущербностью годами дискредитировали идею дружбы с Россией, потому что симпатизировали им только люмпены и маргиналы. Я не состоял ни в партии «Родина», ни в «Партии Регионов», да и до сих пор являюсь беспартийным.

Россия на Украине должна делать ставку на мягкую силу или softpower – как раз эту мысль я пытался донести в статье для газеты «Известия», откуда вы так ловко надергали цитат. Кремлевские чиновники же выбрали силовой путь, отличный от моего видения и являющийся абсолютно неприемлемым. Мировоззренческий конфликт очевиден.

Я не утаиваю своё прошлое, а вы очень циничный манипулятор общественным сознанием. Покажете хоть одну мою статью, где я выступаю за реставрацию СССР? Покажете хоть один мой текст, где я одобряю деятельность Сталина? Вы привыкли передергивать, ставя знак равенства между советским и русским, а для меня это совершенно несовместимые вещи. Наивным донецким работягам вы затуманили мозги, говоря про Русский мир, а на самом деле впаривая им неосталинизм, тоталитаризм и азиатскую деспотию.

Я вырос в десяти минутах ходьбы от «Привоза» и подобную лапшу моментально стряхиваю с ушей. Вы своей деятельностью в Донецке напоминаете мне гражданина, выложившего на «Привозе» тонну дерьма и пытающегося его продать под видом чёрной икры. Разумеется, покупать дерьмо втридорога будут только больные на всю голову! Так и вы под брендом «Русский мир» одурманенным донетчанам пытаетесь впихнуть полное дерьмо!

Политика это деятельность по распределению ресурсов. Меня вот не устраивает, что Россия находит финансовые ресурсы на уничтожение граждан Украины, но никак не помогает русскоязычной культуре Украины. Почему Россия для русских Приднестровья строит школы, больницы и ледовые арены, а русским Донбасса сыпет на головы артиллерийскими снарядами? Вы можете внятно ответить на этот чётко и ясно сформулированный вопрос?

Есть старый советский анекдот. Выступает Брежнев перед трудовым коллективом и говорит: «В 1970 году мы жили неплохо. В 1975 годы мы жили хорошо. В 1980 году мы будем жить еще лучше!». А потом встает работяга и спрашивает: «Это вы, а мы?!».

Простите, но какой мне смысл защищать геополитические интересы Российской Федерации?

Это наивным старушкам, насмотревшимся Киселева, вы можете брехать про «один народ» и «мы же братья», а я читал Бжезинского и понимаю, что следующей мишенью Запада после Милошевича, Каддафи и Хуссейна является ваше ботоксное чучело.

Матушка у меня человек впечатлительный и одно время насмотревшись останкинского телевидения ходила ночевать к подруге, потому что ей навязчиво казалось, что придет «Правый сектор» и зарежет именно её, так что с влиянием российской пропаганды я знаком предметно.

Одесская народная мудрость гласит: «Что возьмёшь с дурака кроме денег?». Что мы, одесситы, с вас россиян будем иметь, а? Об этом вы как-то предпочитаете умалчивать.

Я, гражданин Украины, давший присягу государству, выступая в российской прессе руководствовался исключительно интересами моей страны Украины! Мне интересно как будет жить моя семья, мой город Одесса и моя страна Украина, а как будете жить вы россияне меня мало волнует! Разве я когда-то просил политическое убежище в России?! Разве я когда-то умалял дать мне российский паспорт?! Не было такого!

Вы употребили глупую фразу «развернуть парус». В один прекрасный момент мне просто стало страшно. Но не за себя и за своих близких. И страшно не от действий сотрудников СБУ и всяких украинских националистов. Мне стало страшно от того, что я, по большому счёту, не знаю ни Украину, ни Беларусь.

Одесса это государство в государстве и я очень редко покидал её пределы. В студенческие годы неделю жил в Херсоне на соревнованиях. Мельком видел Днепропетровск и Харьков как футбольный болельщик. Целовался с поэтессами на Андреевском спуске в Киеве. В 1996 году ездил с дедом за грибами под Мозырь. Вот и все мои познания об Украине и Беларуси.

И я понял, что это надо срочно исправлять. За прошедшие два года я посетил Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Ужгород, Мукачево, Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Ровно, Луцк, Брест, Гродно, Минск, Могилев, Витебск, Гомель, Кишинёв и Тирасполь. Я пошёл в люди как наставлял когда-то Горький. Наблюдал, щупал, пробовал на вкус, общался с разнообразнейшей публикой.

И пришел я к неутешительному для вас выводу: есть настоящая Украина, всамделишная, а есть выдуманная, медийная, останкинская, которую обсуждаете вы и ваша идиотская аудитория. Вы ведь уже четыре года не были на территории Украины, подконтрольной официальному Киеву, поэтому всем вашим суждениям о нашей стране грош цена! Донецк где вы часто бываете это тоже Украина, просто временно захваченная несамостоятельными проходимцами!

Можно сколько угодно писать про бандеровцев и пособников нацистов, но Германия обещала галичанам статус фольксдойче, что в социально-экономическом плане гораздо выгоднее предложенного им СССР. Да и некоторые особенности галицкого менталитета мне оказались ближе, чем россиянские традиции. У галичан принято копить средства на жильё детям к свадьбе, а не как заведено в России стукнуло семнадцать лет и вали куда хочешь. Галичанин скопил ребенку на квартиру, а потом копит внукам – это на мой взгляд лучше, чем пропивать всё, как принято у русских. А еще Западная Украина не обезображена советским общепитом и там всё очень вкусно. В России же куда не зайди – везде гадюшник по заоблачным ценам.

Хотите поговорить о личности Бандеры? Да пожалуйста! В сравнении с вашим любимым Сталиным Бандера это мелкий школьный хулиган, подкладывающий кнопки на стул учителям. Это кто в сентябре 1939 года разорвав на части Польшу провёл в Бресте совместный военный парад с нацистской Германией – Бандера или Сталин? Это кто в октябре 1941 года сдал мою Одессу немцам, а еще оставил Киев, Харьков и допустил фашистов под Москву и Санкт-Петербург – Бандера или Сталин? Это кто уничтожил десятки миллионов русских в лагерях – Бандера или Сталин? Это всё сделал вами обожаемый «вождь народов».

Дед по матери родился в Смоленской области, ныне Российская Федерация.

Бабушка по матери родилась в Витебской области, ныне Беларусь – её отца, моего прадеда, в 1939 году увезли на чёрном воронке и его больше никто не видел.

Дед по отцу родился в Могилёвской области, ныне Беларусь – его отца, моего прадеда, в 1937 увезли на чёрном воронке и его больше никто не видел.

Бабушка по отцу родилась в Кировоградской области, ныне Украина – её отца, моего прадеда, получившего два Георгиевских креста в Первую Мировую и прошедшего почти всю Великую Отечественную, 30 апреля 1945 года в Вене в возрасте пятидесяти четырёх лет, осудили на десятку лагерей и он отмотал срок от звонка до звонка.

И вот что получается: ни Бандера, ни украинские националисты ни мне ни моей семье не сделали ничего плохого, а вот ваш усатый кумир это враг номер один для моей родни! А еще я чистокровный славянин и поэтому мне очень смешно, когда сын эвенка от башкирки, зачатый при участии калмыка, говорит, что он русский. Вы россияне, новиопы и совки, а русский это я! Русский мир это моя парафия, а ваш мир это советско-многонациональный ад!

В Одессе есть расхожее выражение: «Вам шашечки или ехать?». Так вот у вас шашечки «Русский мир», но ехать вы предлагаете в совково-ущербное прошлое, а нам так не подходит! Кто у вас там русский занят Украиной в Кремле, а? Ваш родственник чеченец Асланбек Дудаев, взявший фамилию матери и ставший Сурковым он разве русский? Или его подручный абхазец Инал Ардзинба он разве русский? Нет, русский это я, а они все россияне!

А еще вы все перекрутили в истории с Гуцко. Вы в российской литературе взяли за образец кооператив «Озеро» – раздаёте все награды только своим, хвалите друг дружку, перекрёстное опыление, гнусное кумовство. Вы имели наглость назвать премию «Куликово поле», решив попиариться на нашем одесском горе, но отдали награду не мне за серию репортажей непосредственно с самого Куликова поля, а бездарному писаке, но зато своему в доску человеку, вставившему в статью слово «Одесса».

У нас на Украине не принято молчать, когда творится подобный произвол. И побили меня тогда, потому что правда глаза вам сильно колола. Ваша прозаическая репутация держится только на круговой поруке. Почему от вас предпочли дистанцироваться замечательные киевские литераторы Александр Кабанов и Алексей Никитин вы никогда не задумывались? Ответ очевиден: потому что они самодостаточные личности и здоровые индивидуалисты, не привыкшие опускаться до советских коллективистских традиций.

Вы предъявляете мне претензии будто я подписал с вами контракт и получил весомый аванс, а теперь не выполняю взятые на себя обязательства. Простите, но я ни с кем в России никаких бумаг не подписывал. Просто позиция России по отношению к Украине на сегодняшний день не совпадает с моими взглядами и убеждениями. Что вы можете предложить Одессе? Нарушите наш причерноморский покой грохотом российской артиллерии? Пришлете нам развозчика окорочков в качестве правителя? Спасибо за заботу, но нам такое счастье не надо!

А еще Захар-Евгений, у нас ведь очень много общих знакомых. Три года назад они говорили, что я почём зря качу на вас бочку, а теперь они извиняются, подтверждая, что я тогда был прав. О вас за спиной наши общие знакомые говорят, что вы урод, лицемер и тварь каких свет не видывал. Вам не нравятся украинские националисты? Пожалуйста, устраивайте с ними вооруженные разборки в Курской области или где-нибудь под Воронежем, но только поскорее уберитесь из Донецка и Луганска! Вы еще кого-то смеете обвинять в продажности?

Мне ведь наши общие знакомые рассказали, что за мерзости на Донбассе вы получаете от вашего родственника Суркова 25 тысяч долларов в месяц. Вы, когда в магазин приходите за хлебом, протягиваете продавщице купюры в обмен на булку или рассказывайте ей о том, что у вас деды воевали?! Не знаю, как у вас, но мне лично в булочной приходится рассчитываться деньгами. За рассказы про «общее историческое наследие» у нас в Одессе хлеб не выдают.

Вы пришли туда, куда вас не звали и смеете устанавливать свои скотские, архаичные порядки. Это моветон, наглость и беспредел. Я же не приезжаю с оружием в Нижний Новгород и не требую, чтобы все ваши земляки ходили исключительно в тельняшках, напевая «Шаланды полные кефали…», но почему вы осмелились прийти в мой дом и навязываете всем свои гнилые нравы?! Как можно говорить, что вы боретесь за Русский мир и при этом стрелять в русскоязычных граждан Украины?! Что творится в ваших дурных головах?!

А ну-ка, давай-ка, Прилепин, у@бывай отсюда! Рано или поздно ВСУ перемелет всю вашу кучку упырей на фарш, это только вопрос времени. Вас никто в Одессе не ждет. Рассказы про 09 мая оставьте для энурезных пенсионеров, ностальгирующих по СССР.

За деньги, что Россия потратила на войну на Донбассе, можно было создать десятки общественных организации и мощную партию, способную объединить русскоязычных и влиять на политический ландшафт Украины. Только Сурков и все его чеснаковы оказались беспомощными пустышками и циничным ворьём, растаскивающим средства российских налогоплательщиков на украинском направлении. Военным путем Россия ничего не добьется на Украине и только ставит русских Одессы и Киева в неловкое положение. Сотрудничать сегодня с Россией украинской медиаперсоне это как футболисту мирового уровня ехать выступать в чемпионат Китая – мотивация может быть только финансовой.

У вас нет ни культуры, ни дипломатии, ни глобального контекста, ни достойного настоящего, ни ясных контуров светлого будущего. Денег с вас поиметь конечно можно, это ведь незазорно, да и средства эти будут работать на благо украинской экономики, а вот больше от вас ничего и не надо. Четыре года назад Россия была только бестолковым кошельком, набитым сверхдоходами от дорогой нефти, а сейчас, когда кошелёк прохудился, то закономерно, что от вас стали отворачиваться многие здоровые силы во всем мире. Больше же проку от вас никакого!

Скорректировать позицию меня заставили стратегические ошибки Российской Федерации. Если четыре года назад политику России по отношению к русским Украины можно было охарактеризовать словом «бездеятельность», то сейчас уместнее слово «членовредительство». Показательна ситуация, когда доверчивого мальчишку-журналиста московские кураторы подставили под статью, его задержали и поместили в СИЗО. А потом в Москве о его задержании говорят: «Это же прекрасный информационный повод! Всё идет как надо! Мы теперь можем кричать на каждом углу, что Порошенко притесняет журналистов и борется со свободой слова!». А на судьбу мальчишки всем начхать.

И таких историй, когда Россия ломала жизнь русским Украины в угоду своим интересам, нынче полным-полно. Моторолу, Гиви, Беднова, Ищенко, Дрёмова, Мозгового, Жилина и Болотова ведь явно уничтожили российские спецслужбы как слишком много знавших. Я лично, как и Владимир Семёнович, не люблю, когда стреляют в спину, а в России подло уничтожать своих же солдат, похоже, стало нормой. Командиры добровольческих батальонов, воевавшие в АТО, потом возвращаются домой и никакого их мора не наблюдается, а вот у вас прямо эпидемия, косящая всех пророссийских деятелей Донбасса.

Совпадение? Не думаю!

Я не русофоб. Я искренне переживаю за судьбу России, но только при тотальном доминировании сторонников возврата к советскому прошлому я будущего у вашей страны не вижу. Я не отождествляю Русский мир с Российской Федерацией, где всё русское принудительно загнано под плинтус в угоду коллективному Кадырову. Можете у себя в Нижнем хоть с ног до головы увешаться портретами Сталина и ежеминутно лобызаться с ним в усы, но только убирайтесь вон с территории Украины! Вы здесь чужие! Вас здесь презирают, ненавидят и не желают знать! Я являюсь истинным сторонником Русского мира и настоящим носителем русской культуры, а вы советские невежды, своей самодеятельностью на Донбассе заслужившие место на скамье подсудимых международного трибунала в Гааге!

Без уважения и с надеждой поскорее увидеть вас за решеткой,

Всеволод Непогодин, специально для “Гуляй Поля”