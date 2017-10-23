Фирташ помог оккупантам в Крыму водой

Оккупационные власти Крыму придумали способ, как решить проблемы с пресной водой. Так, было решено перебросить пресную воду из Тайганского водохранилища (Белогорский район) на север полуострова.

Об этом заявил так называемый “вице-премьер” оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк, информирует “Новости Крыма”.

По словам чиновника, руководители региона рассматривали несколько вариантов решения проблем с пресной водой.

“Это и строительство опреснительной станции, и переброска воды. Изучение данного вопроса показало, что наиболее приемлемым вариантом является переброска воды из Тайганского водохранилища: частично по руслу Северо-Крымского канала, частично – по трубопроводу со строительством соответствующих гидротехнических сооружений”, – сказал Гоцанюк.

При этом он сообщил, что над техзаданием по соответствующему проекту уже работают промышленные предприятия региона, в частности заводы “Крымский титан”, который, как известно, принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу, “Крымский содовый завод” и “Бром”.

Напомним, оккупированный Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года, когда Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, что закрывал до 90% потребностей в воде. Общий дефицит питьевой воды в Крыму составляет около 300 млн кубометров в сутки при потребности в 1,2 млрд кубометров.

“Новости Крыма“