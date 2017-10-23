Почему продолжается торговля с агрессором

Статистика свидетельствует – несмотря на войну на востоке страны, Россия остается нашим ключевым торговым партнером. Более того, экспорт-импорт между Украиной и РФ в последнее время растет. Почему так происходит.

Ключевой партнер

Несмотря на то, что главным торговым партнером Украины однозначно является ЕС, второе место уверенно сохраняет Россия.

Торговые партнеры Украины

А если считать экспорт-импорт по отдельным странам, то с восточным соседом мы торгуем значительно больше, чем с любой страной Европейского Союза. Поэтому в таком случае Россия оказывается вообще на первом месте.

И тенденция тяготеет к наращиванию торговых отношений между Украиной и РФ. По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, за 8 месяцев 2017 года Россия заняла третье место среди стран, в которых больше всего вырос украинский экспорт.

За этот период мы смогли заработать на экспорте из РФ на $394 млн больше, чем за аналогичный период 2016 года. Правда экспорт Украины в ЕС в 6 раз больше, чем в Россию – на $2,4 млрд (по сравнению с январем-августом 2016 годом).

Источник: Министерство экономического развития и торговли

В целом на экспорте товаров в Россию за январь-август 2017 года Украине удалось заработать уже $2,6 млрд. Поэтому доля РФ в структуре украинского экспорта – 9,5%.

За 8 месяцев 2017 года экспорт из Украины в Россию вырос на 17,7%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт товаров из России за январь-август также увеличился на 37,2% – до $4,2 миллиарда. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так что покупаем в РФ мы все же больше, чем продаем – разница между импортом и экспортом составляет 1,58 млрд долларов.

Почему так происходит

Торговый представитель Украины, заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская в эфире Эспрессо объяснила рост импорта из РФ прежде всего тем, что Украина вынуждена закупать энергоносители, удобрения и запчасти.

“Что касается импорта, самая большая статья – это энергетический импорт, в том числе топливо. Вторая статья – удобрения, третья статья – запчасти для машиностроения”, – сказала Микольская.

Это так называемый критический импорт, от которого Украина не может отказаться даже несмотря на агрессивную политику Москвы.

К примеру, нефтепродукты Украина до сих пор вынуждена закупать именно из России. Но определенное сокращение есть и здесь. По данным Государственной службы статистики, в 2016 году Украина импортировала из России по статье “топливо минеральное, нефть и продукты ее перегонки” на $1,867 млрд. А это примерно на 50% меньше, чем в 2015 году. Но все же составляет более трети общего импорта из РФ.

От прямых поставок газа из РФ наша страна отказывается уже 693 дня. Российский уголь мы пытаемся заменить американским. Правда, по данным Государственной фискальной службы, за первые полгода 2017 Украина купила у России 50% угля.

Частично уменьшить импорт из России по другим статьям Украина смогла благодаря гражданам, которые отказывались от покупки российских товаров в магазинах.

Первой причиной, почему Россия занимает такую значительную долю в торговле Украины является ее географическая близость. Страны-соседи всегда являются крупнейшими торговыми партнерами – это правило не раз доказывает экономическая практика.

Вторая причина – спрос. Несмотря на войну немало украинских предприятий до сих пор остаются зависимыми от поставок сырья из России. Покупать именно в РФ их заставляет низкая цена и быстрая доставка. Порой аналогов российской продукции нет.

Но зависимы от украинской продукции и российские производители.

“Российские импортеры сначала попытались покупать аналоги украинской продукции в других странах. Оказалось, что украинская продукция даже после уплаты ввозной пошлины более выгодна. Статистика роста украинского экспорта свидетельствует, что российские производители не могут обойтись без украинских продуктов”, – объясняет Микольская в интервью Интерфакс-Украина.

Политика, а не экономика

Микольская уверена, что Украине не стоит полностью отказываться от торговых отношений с Россией. “Нужно не уменьшать импорт и увеличивать экспорт”, – заявила она изданию “Экономические известия”.

И все же Россия – ненадежный партнер. РФ любит манипулировать санкциями: сегодня ты туда экспортируешь, а завтра в течение на твои товары могут наложить запрет, найти что-то опасное.

Из-за незаконныех ограниченияй покупки украинских товаров Россией Украина потеряла $400 млн.

Как рассказала Наталья Микольская в эфире Эспрессо.TV россияне аргументируют свои санкции якобы несоответствием украинских товаров российским требованиям качества.

По этому поводу Украина уже подала третий иск против России и примет меры, чтобы Россия открыла доступ нашим товарам на российский рынок.

Ульяна Букатюк, “Эспрессо. TV”