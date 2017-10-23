В России нет смертей – в России только статистика

Норд-Ост трагедия, которая стала лишь вехой в череде подобных трагедий.

15-летие трагедии Норд-Оста. Театр на Дубровке в Москве, спектакль «Норд-Ост», ему суждено было стать одним из символов нулевых, символов путинской России. Тогда эта трагедия вызвала шок. Позже, после Беслана – шока после таких трагедий уже не было. Картинки с места событий вызывали эмоций не больше, чем кадры из голливудских фильмов ужасов.

В жизни так сложилось, что буквально через несколько дней после этой трагедии было запланированное посещение театра. Не на Дубровке, и даже не в Москве, за тысячу километров от «белокаменной», на отрогах Сокольих гор, в Самаре. Так получилось, на руках были заранее взятые билеты на спектакль.

И вот, что интересно, не остался в памяти сам спектакль, но врезалось – усиленные наряды милиции в окрестностях театра и в фойе самого театра. Нет кордонов милицейских на подходе к театру – не было, но увидеть вечером, в темное время суток милицейский наряд на улице Самары – было явление редкое, почти фантастическое. А тут сразу несколько на небольшом «пятачке» перед зданием драматического театра.

Тогда еще подумалось – «надо же, случилась трагедия и зашевелились». Криминогенная обстановка в волжском мегаполисе всегда была сложной. Еще живы были в памяти лихие 90-е с их чередой криминальный войн, когда огонь могли открыть посреди оживленной улицы. Но в целом – эти эпизоды криминальных битв чаще были без очевидцев, в отдаленных и малопосещаемых местах города и вокруг него. Это был один из факторов страха, который засел в российском обществе, сделав его еще более атомизированным, убивая последние элементы доверия к окружающим.

15 лет назад даже самые фантастические, конспирологические теории в версиях случившейся трагедии не вызывали отторжения, в них было легче поверить, чем в то что сообщали правду. Существовало четкое уверенность в некой дьявольской системе нагнетания страха: взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве, Волгодонске, Санкт-Петербурге; взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади; в московском метро; трагедия с АПЛ «Курском»; взрывы на рынке во Владикавказе, и на празднование 9 мая в Каспийске; и… тогда еще шокирующий Норд-Ост. На самом деле много чего еще тогда случилось – была просто волна различных катастроф, большая часть из которых признавалась, впоследствии, терактами…

Создавалось впечатление, что Россию приучают к трагедиям, к крови, к смертям, культивируя общественный страх или … полное инфантильное безразличие. Было это на самом деле так или нет, сейчас трудно сказать точно. Но замечу, что даже случившиеся позже техногенные трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС и в Крымске, рядом с Новороссийском – уже не вызывали шока, воспринимались как обычная статистика, обрастая слухами о несоответствии официальных данных и реальных масштабах трагедии. Да, даже, в среде сотрудников МЧС России курсировали совсем разные данные о жертвах трагедий, счет порой достигал и тысяч человек. Может, и это тоже было одним из элементов продуманного дьявольского плана по приучению России к трагедиям, к безразличию к чужим смертям, оставлять всех в неведение.

Трудно сказать наверняка, не имея на руках документов и фактологического материала по каждой из случившихся трагедий. ФСБ брало по контроль каждый из этих эпизодов истории путинской России, как правило, закрывая все материалы следствия грифами «для служебного пользования».

В то время еще была полужива российская журналистика или, точнее, то что от нее осталось. Еще пытались проводить журналистские расследования, пытались обнародовать факты, но уже тогда набирающая свою мощь система беспощадно блокировали такие попытки. Все это порождало слухи, которые становились все более и более чудовищными и фантастическими. Но достоверных сведений становилось все меньше и меньше…

Власти оправдывали все войной на Кавказе. Далеко не только в Чечне, нет к тому времени пылал уже весь Кавказ. Постоянные теракты по всему Кавказу, Кубани и Ставрополью, непонятные боестолкновения в различных частях огромного горного региона, ожидаемо списываемые на «чеченских боевиков» – служили путинской власти прекрасной ширмой для всего остального. Именно тогда, в нулевые, когда накал криминальной войны сошел на нет, ее сменила война террористическая, терроризм стал инструментом контроля над обществом. Нет ни террор, ни репрессии, тогда они были еще единичны и даже в диковинку, против совсем откровенных маргиналов. Криминал тогда был еще силе, а именно он служил во многих регионах регулятором общественных и политических процессов и мог реальной силой противостоять федеральным властям.

Все громкие процессы над организаторами и участниками криминальных сообществ России тоже прошли тогда, в нулевые годы. Власть под шумок зачищала любую возможную конкуренцию себе. Зачистка криминальных сообществ вызывала у населения одобрение и пламенную поддержку, память кошмаре о лихих 90-х еще была очень-очень живой. Но зачистка не была полной – криминалу, таким образом, намекали, что с властями надо дружить. Намек был понят, и в целом до конца нулевых установился паритет отношений криминал – власть. В замен, на относительно тихое и спокойное поведение, криминал получил инструмент, прозванный в народе «беспредел по закону»: для отжатия чужой собственности не требовалось боевых операций, все делалось теперь через суд.

Додавливать криминал стали позже, уже в конце нулевых, когда сама власть «беспределом по закону» стала выбивать у криминала их экономический базис. Федеральная и отчасти путинская региональная власть, назначенцы «питерского гнезда» – проводили окончательную зачистку расслабившегося и уже не столь воинственного криминала. Но как не покажется странно, даже казалось бы уже загнанный в угол и серьезно обескровленный криминальный мир России остается до сих пор одной из немногих сил способных противостоять федеральным властям, правда уже не в масштабах всей России, а только лишь в своих «коренных» регионах, где еще имеет социальную базу.

В итоге, федеральные власти России получили практически абсолютный и безальтернативный контроль над обществом. Страх лихих 90-х и волны террористических актов сделал население инфантильным, до полного безразличия, убив последние ростки социальной активности. В России перестали реагировать на смерти, это стало обыденным и привычным, это не вызывает уже больше никаких эмоций, это стало всего лишь статистикой…

Олег Шро, специально для «Гуляй Поля»