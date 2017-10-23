Порох нужно держать сухим

В ближайшие годы внешняя политика России не претерпит существенных изменений.

Украинский журналист Роман Цимбалюк на страницах издания “УНИАН” опубликовал статью “Ещё шесть лет: новая старая внешняя политика Путина”. В статье проводится анализ российской политики на следующие 6 лет. В своем анализе Роман Цимбалюк опирается на речь выступления Владимира Путина на форуме “Валдайского клуба”, считая эту речь программной.

Официальный старт президентской избирательной кампании в РФ еще не дан, и формально она начнётся только через два месяца, но уже сейчас понятно, что никаких выборов, по сути, не будет. Не стоит рассчитывать и на бурную предвыборную гонку. Установление конституционного большинства «Единой Россией» в Госдуме (не путать с КПСС) показало, что на это можно не тратить деньги и усилия. Внешне все признаки «конкуренции» будут соблюдены, но на практике процедуру правильней назвать переназначение Владимира Путина на четвертый президентский срок. Все остальные кандидаты будут выполнять роль статистов и соревноваться в том, кто лучше может тащить за ВВП его чемодан.

Так что уже сейчас понятно, что в РФ продолжится путинский застой со своими особенностями: массовой заменой губернаторов, рассуждениями о модернизации и ипортозамещении. Основу легитимности режима продолжат составлять «внешние враги», от которых нужно защищать духовные скрепы и россиян.

Речь Путина на заседании Валдайского клуба изначально преподносилась Кремлём как важный программный спич. Путин в очередной раз подтвердил: все беды России – от беспринципной политики Вашингтона. Слова «США» и «американцы» российский лидер произнёс около ста раз. Злобные янки хотят вытеснить Россию с европейского газового рынка, неправильно сокращают ядерные заряды, американцы поддерживали сепаратизм в 90-х на российском Северном Кавказе, они же сломали международное право и заставили мир признать Косово, давят российских пропагандистов из Russia today и Sputnik. Ещё, по мнению Путина, в Вашингтоне развернута «беспрецедентная антироссийская кампания» и «оголтелая антироссийская истерия». Даже от революции 1917 и свержения царя выиграл Запад. Список претензий можно продолжать, но суть проста: США не уважают Россию.

«У нас в советские времена было больше противоречий и разногласий. Но знаете, чего ещё было больше? Уважения было больше», – посетовал Путин.

Собственно, это есть главная российская скрепа, на которой уже строится и будет строиться внешняя и внутренняя политика. Всё для фронта – всё для победы, пожертвовать всем, чтобы янки признали особое место Москвы на политической карте мира, а РФ стала одним из центров многополярного мира, о котором много и часто говорят в России. Согласно тезисам Путина, Европа окончательно превратилась в «младшего брата» США и только углубление связей с Россий позволит Старому Свету отстоять свою независимость. Получается, что европейцы, признав Косово, сами открыли ящик Пандоры, который привёл к Крыму и Каталонии. Правда, хозяин Кремля, размышляя при этом о «референдуме» и «независимости» украинского полуострова Крым, как обычно, забыл о десанте российских оккупантов, которые и обеспечили в 2014-м «народное волеизъявление» под дулами «калашниковых».

Выступление Путина показало, что ему намного приятнее говорить о стратегической стабильности и конкуренции с США, размышлять о будущем Сирии и аккуратно поддерживать своего коллегу с позывным Rocket Man, чем обсуждать актуальные для российских пенсионеров, покупателей, пациентов, «заблудившихся» солдат темы. Украина явно утомила его, и Москва намерена поставить войну с нашей страной на паузу.

Российское вторжение в Украину Путин назвал «противоречием», которое нужно «разрешать цивилизованно», также, как кризис в Сирии, Ливии и на Корейском полуострове.

Его пассаж, что ситуацию в Украине «надо распутывать, а не рубить» можно смело занести в актив украинской армии. Кремлевским дровосекам за последние годы объяснили, что, несмотря на все сложности, противоречия и, временами, откровенную глупость политического истеблишмента, Украина – это независимая страна, которая готова защищать себя всеми доступными средствами. И если продолжать «рубить», можно сломать не только топор.

Сейчас в России наслаждаются «крымнаш» и «донбасснаш», но, что делать с Украиной, которая, несмотря на оккупацию этих регионов, никуда не делась, – ответа нет. Путину дважды задавали вопрос, как он видит состояние отношений между Украиной и РФ через три года. Первый раз российский царь попробовал отшутиться на фоне сидящего рядом бывшего президента Афганистана Хамида Карзай, где воюют больше тридцати лет. Повторный вопрос не принёс ничего нового: Европа сама виновата, давить надо Киев, Москва «не участник конфликта», но границу с оккупированным Донбассом будет контролировать единолично.

Путин снова сыпет обвинениями на тему какая плохая Украина: плохой закон «Об образовании», неправильный памятник Петлюре, страх и ужас в экономике Украины от разрыва кооперации с РФ, обещает принять в российское гражданство миллион украинцев, вынужденных бежать с оккупированного и непригодного для жизни Донбасса. Причем, Путина почему-то интересует положение дел исключительно там, где развивается флаг Украины. К захваченным украинским территориям Владимир Владимирович быстро теряет интерес.

А еще – обязательная фраза: «Мы любим Украину». Классический набор президента РФ последних лет. Это понятно – Украина остается самым главным внешнеполитическим поражением Путина. Он обязательно попробует взять реванш. Порох нужно держать сухим.

Роман Цимбалюк, “УНИАН”