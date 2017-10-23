Сколько украинцев осталось в Украине?

Депопуляция населения Украины принимает угрожающие масштабы.

Вопрос депопуляции украинского населения поднял на свой странице в Facebook соучредитель «Украинского института будущего», политтехнолог Тарас Березовец. По имеющимся в его распоряжение сведениям – депопуляция населения становится первоочередной проблемой и носит угрожающие масштабы.

«Одна из самых главных проблем Украины, которая в ближайшее время станет проблемой №1 – это депопуляция. Иными словами, массовый выезд украинцев на работу в другие страны. На выходных имел возможность пообщаться с одним из украинских министров. Так вот, цифры приблизительно такие. В России работают от 3 до 3,5 млн украинцев. В Европе таких, по его данным, свыше 3,5 млн. По моим данным, работающих в странах ЕС куда больше – порядка 7 млн граждан. Если сюда добавить США и Азию, получим еще порядка 2 млн граждан. Итого около 12 млн украинцев, работающих за рубежом. Последняя перепись в Украине проводилась ещё при Леониду Кучме в 2001-м (!) году», – написал Тарас Березовец.

Одна из самых главных проблем Украины, которая в ближайшее время станет проблемой №1 – это депопуляция. Иными словами, м… Опубліковано Taras Berezovets 22 жовтня 2017 р.

Он так же отметил, что следует добавить в оценки депопуляции демографические потери связанные с временно оккупированными территориями – это 4 млн жителей на Донбассе и 2,5 млн в Крыму. Вопрос о необходимости проведения новой переписи населения наталкиваются на сопротивление в украинском правительстве. Это сопротивление объясняется необходимостью миллиардных субсидий на масштабные инфраструктурные реформы в Украине и создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в стране.

«Ведь речь о миллиардах субсидий. И тенденция будет нарастать. Как выразился министр, раньше ехал запад и центр страны, теперь массово поехал юг – Николаев и Херсон. Проблема растёт как снежный ком, но в Раде и Кабмине все спокойно. Остановить процесс уже невозможно (из-за разницы зарплат), максимум что можно придумать как его притормозить (в первую очередь через микрокредитование малого бизнеса, реализацию масштабных инфраструктурных проектов)», – отмечает в связи с необходимостью переписи населения Тарас Березовец.

Еще одной негативной тенденцией стала масштабная эмиграция населения. Из Украины уезжают в другие страны целые семья. Свидетельством этому является в десятки раз упавший поток денежных средств привозимых наличными украинскими гастарбайтерами.

«И ещё один негатив. Уменьшение притока денег от гастарбайтеров. Раньше один минибус вёз в Украину родственникам порядка 30-40 тыс наличных евро. Сейчас поток упал до 3-4 тыс евро на машину. Почему? Некому стало везти деньги. Люди перебираются целыми семьями, забирая детей. У меня в окружении так уехали уже несколько семей в полном составе. Решать проблему придется, скорее всего, непопулярными методами. Завозом работников из стран СНГ и Юго-Восточной Азии», – пишет в заключение Тарас Березовец.

“Гуляй Поле”