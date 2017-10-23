Обнаружилась “рука Москвы” на Михо-Майдане

Бывший депутат от Партии регионов Владимир Олийнык, бежавший в Россию после свержения Виктора Януковича, заявил, что финансирует несколько палаток на протесте у здания Верховной Рады.
19 октября в своем фейсбуке он написал, комментируя протесты у Рады: “В этой связи хотел пояснить про палатки на Майдане, которые профинансировал лично я. Это не поддержка Саакашвили, а поддержка группы людей с Черкашины, которых я хорошо знаю”.
Позже в интервью радиостанции “Говорит Москва” он заявил: “Я не только поддерживаю [протест у Рады], я финансирую, там стоит одна моя палатка”.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поделился этим видео в фейсбуке и сопроводил его комментарием.
“Олийник – беглый депутат ПР и соратник Януковича сообщил, что профинансировал палаточный городок перед ВР. Теперь, надеюсь всем стало понятно за чьи деньги банкет, сотканный из провокаций крови людей, роспуска парламента, Нацгвардии, СБУ и дурноватых ультиматумов. Семенченко-Саакашвили-Соболев-Деревянко – вы эти деньги отрабатываете? Что за товар вы продаете негодяям, принимая в оплату грязные деньги сбежавших регионалов из своры Януковича?! При всем несовершенстве происходящего в стране – то, что вы делаете – мерзость, а возможно и больше!” – отметил он.
Напомним, 17 октября у Верховной Рады участники протеста разбили несколько палаток, они находятся там до сих пор.