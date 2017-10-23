Обнаружилась “рука Москвы” на Михо-Майдане

Бывший депутат от Партии регионов Владимир Олийнык, бежавший в Россию после свержения Виктора Януковича, заявил, что финансирует несколько палаток на протесте у здания Верховной Рады.

19 октября в своем фейсбуке он написал, комментируя протесты у Рады: “В этой связи хотел пояснить про палатки на Майдане, которые профинансировал лично я. Это не поддержка Саакашвили, а поддержка группы людей с Черкашины, которых я хорошо знаю”.

Позже в интервью радиостанции “Говорит Москва” он заявил: “Я не только поддерживаю [протест у Рады], я финансирую, там стоит одна моя палатка”.