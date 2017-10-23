Чубайс: Россия вернет Крым и заплатит компенсацию

Российский философ-россиевед Игорь Чубайс, родной брат знаменитого экономиста и главы “Роснано”, считает, что России предстоит вернуть Крым Украине

“Ситуация с Крымом – это нарушение международного права… По международным нормам Крым предстоит не только вернуть, но и выплатить компенсации за ущерб”, – заявил он.

Впрочем, философ-россиевед отметил, что кроме международного права, существует еще и реальная практика. “Поскольку Россия – государство с непропорционально большой армией, некоторые западные политики смотрят сквозь пальцы на нарушения международных договоренностей”, – сказал он.

По его словам, Россия находится в состоянии углубляющегося системного кризиса.

“Когда и в Украине начнется интенсивный экономический рост, наши отношения станут напоминать отношения между ГДР и ФРГ, россияне будут стремиться на заработки в Украину, и вопрос о Крыме решится”, – сказал он.

Напомним, в 2014 г. в Украине произошла революция и был свергнут президент Виктор Янукович, Россия, воспользовавшись параличем центральной власти захватила Крым и спровоцировала сепаратистский мятеж на Донбассе.

“ДС“