“Генеральный прокурор ЛНР” ушел в отставку

В Луганске ушел в отставку так называемый “генеральный прокурор ЛНР”, коллаборант Заур Исмаилов.

По данным подконтрольных боевикам СМИ, об этом Исмаилов заявил на заседании под председательством главаря “ЛНР” Игоря Плотницкого.

“Сегодня в повестке дня стоял вопрос о моем отчете, но, я думаю, что повторяться на цифрах не хочу. Поступило мое заявление с просьбой уйти по собственному желанию в отставку. Вижу себя, честно говоря, в научной деятельности”, – заявил Исмаилов.

Плотницкий на это заявил, что отставка Исмаилова – “это личное решение” и “поступок офицера”.

Исполняющим обязанности так называемого “генпрокурора” ЛНР” стал Виталий Подобрий, который был “первым заместителем министра МВД”.

Отметим, что Заур Исмаилов является коллаборантом, который до оккупации работал начальником отдела прокуратуры Луганской области.

“ДС“