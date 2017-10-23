США возвращают ядерные бомбардировщики к режиму круглосуточной боеготовности

Впервые с момента окончания холодной войны ВВС США возвращает стратегические ядерные бомбардировщики к режиму круглосуточной боеготовности.

Отныне B-52, груженные атомными боезарядами, будут готовы в любое мгновение подняться в воздух для того, чтобы атаковать врага, пишет Defense One в своей эксклюзивной статье. Отмечается, что главной причиной для такого решения является возрастание угрозы со стороны стран, владеющих ядерным оружием, таких как КНДР и Россия.

Генерал ВВС Дэвид Голдфейн пояснил изданию, что эта мера была принята “не столько в связи с конкретными событиями, сколько в качестве реакции на изменившуюся глобальную реальность”.

“Это гарантия того, что мы к ней готовы”, — заявил он.

По словам Голдфейна и других высокопоставленных военных чиновников, в самое ближайшее время командование, отвечающее за ядерные силы, примет официальное решение о переходе на полную боевую готовность.

В то же время возвращение B-52 в качестве стража холодной войны — лишь одно из многих решений, которые предстоит реализовать ВВС США в рамках общей стратегии в отношении меняющейся геополитической среды. Она включает в себя быстро развивающийся ядерный арсенал Северной Кореи, конфронтационный подход президента Трампа к Пхеньяну, а также все более агрессивные вооруженные силы России, указывает Defense One.

Голдфейн, являющийся высшим офицером ВВС и членом Объединенного комитета начальников штабов, предлагает своим коллегам подумать о том, чтобы принципиально изменить концепцию ядерных сил: по его мнению, американское ядерное оружие можно было бы использовать не только для сдерживания, но и ведения военных действий.

“Мир стал опасным местом, и у нас есть те, кто открыто говорят о готовности использовать ядерное оружие, — сказал он. — Это уже не биполярный мир, где есть только мы и Советский Союз. Теперь у нас есть и другие игроки, обладающие ядерным потенциалом”.

Defense One