Россия может выйти из ЕСПЧ

Россия рассматривает возможность заморозить свое участие в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Совета Европы (СЕ) и сократить взносы в организацию, пишет газета “Известия” со ссылкой на нескольких высокопоставленных источников в Государственной думе.

По словам одного из них, такая реакция Москвы связана с тем, что она не может влиять на работу ЕСПЧ, в то время как последний может принимать решения в отношении России.

“Если России не будет возвращено право высказывать свою позицию во время выборов судей ЕСПЧ, то она прекратит выплаты и заморозит свое членство”, — озвучила газета позицию собеседника.

“СЕ должен снять все дискриминационные требования, особенно запреты в отношении России, существующие в ЕСПЧ. В противном случае не вижу оснований для продолжения работы в этом судебном органе”, — заявил собеседник.

В свою очередь зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров назвал еще одну причину для отказа России от юрисдикции ЕСПЧ. Он уверен, что проблема — в якобы политизированных решениях ЕСПЧ в отношении России.

“Если тенденциозное отношение к России сохранится, то мы заморозим выплаты и покинем ЕСПЧ. И в этом нет ничего страшного. Мы до середины 1990-х годов не участвовали в работе институтов СЕ и жили вполне нормально”, — убежден Джабаров.

В то же время другой собеседник газеты отметил, что пока имеет смысл говорить лишь о вероятности решения о заморозке членства в ЕСПЧ, но не о том, что оно уже принято.

“Этот вопрос обсуждался и обсуждается, и ожидается, что окончательное решение будет принято 27 октября, когда будут рассматривать проект бюджета”, — сказал он.

Ранее председатели обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин раскритиковали деятельность ЕСПЧ, отметив, что Россия и так не выполняет часть решений судебного органа из-за их дискриминационного характера, напоминает газета. Спикер Совета Федерации пригрозила, что с будущего года Москва начнет игнорировать ЕСПЧ.

“Известия”