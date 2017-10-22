Обнародовано свидетельство финансирования Ринатом Ахметовым донбасских боевиков

По свидетельству Александра Бородая, украинский олигарх финансирован полевого командира Александра Ходаковского.

Известный террорист и один из организаторов российского террористического анклава «ДНР» Александр Бородай публично засвидетельствовал факт финансирование боевиков украинским олигархом Ринатом Ахметовым. По словам Бородая, олигарх финансировал незаконное вооруженное формирование ОРДЛО — так называемая «бригада «Восток», полевого командира Александра Ходаковского.

«Ходаковский сидел на финансировании Ахметова. В свое время он мне от Рината Ахметова пытался привезти конкретно при свидетелях чемодан с 0,5 млн долларов. Я вернул этот чемодан Ходаковскому, и он якобы потратил его на финансирование батальона «Восток». Признаюсь, я воспринимал его как временного союзника. Я понимал, что Ходаковский ведет свою игру вместе с Ринатом Ахметовым», — рассказал Бородай.

Информацию об этом опубликовал в своем блоге и настранице в Facebook, известный украинский блогер Денис Казанский.

«Чем больше времени проходит с момента начала войны в Донбассе, тем больше откровенничают о «русской весне» ее организаторы», — прокомментировал Денис Казанский, заявление Бородая.

Бородай о сотрудничестве Ходаковского и Ахметова Чем больше проходит времени с начала войны в Донбассе, тем больше откровенничают те, кто стоял у истоков ДНР.Куратор сепаратистов на начальном этапе войны Александр Бородай дал новое интервью, в котором рассказал о сотрудничестве Ахметова с Ходаковским. Бородай рассказал, что Ходаковский лично пытался передать ему чемодан с деньгами от Ахметова. Он утверждает, что Ходаковский работал на Ахметова, который в то время полностью контролировал ДНР. "Республика" была нужна Ринату, чтобы противостоять Коломойскому. Опубліковано Денис Казанский 21 жовтня 2017 р.

Комментируя участие Рината Ахметова в финансирование незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса, Денис Казанский отмечает, что это следствие борьбы между украинскими олигархами. Не вызывает сомнений стремление Рината Ахметова балансировать между лояльностью по отношению к властям Украины, одновременно с лояльностью по отношению к российским властям курирующим ситуацию в оккупированной части Донбасса. Последнее связано с бизнес-активами олигарха находящимися на оккупированной территории ОРДЛО.

«… Ахметову нужна была ДНР, чтобы балансировать между Киевом и Москвой, а также для того, чтобы противостоять Коломойскому», — отметил Денис Казанский.

Напомним, Александр Бородай, 1972 года рождения, российский политолог, журналист, предприниматель. С весны по осень 2014 года активно участвовал в организации террористического анклава «ДНР», был даже «премьер-министром «ДНР», генеральным советником и заместителем нынешнего главы «ДНР» Александра Захарченко. Сушествует версия Александр Бородай, как и другой российский террорист Игорь Гиркин–Стрелков, являлся сотрудником российских спецслужб и действовал на Донбассе по заданию российского руководства.

«Один из основателей ДНР — российский ФСБшник Александр Бородай, который курировал боевиков на начальном этапе конфликта, дал новое интервью…», — подчеркнул в своей заметке Денис Казанский.

В настоящее время является главой, организованного им «Союза добровольцев Донбасса». По его инициативе в Ростове открыли «памятник добровольцам Донбасса». На церемонии открытия присутствовал помощник президента России Владислав Сурков, автор концепции «русского мира».

В тоже время полевой командир боевиков Александр Ходаковский, 1972 года рождения, является председатель правления организованного им «общественного движения «Патриотические силы Донбасса». Он — бывший начальник отдела Центра специальных операций «Альфа» при Управлении СБУ по Донецкой области. В 2014 организовал незаконное вооруженное формирование — «бригада «Восток». В «ДНР» занимал положение главы «службы безопасности «ДНР» и «секретаря совета безопасности», был депутатом «парламента ДНР». С 2016 года конфликтует с нынешним руководством «ДНР», стремится получить верховную власть в этом российском террористическом анклаве.

Вероятней всего заявление Александра Бородая является отражение борьбы за власть между Александром Ходаковским и Александром Захарченко, которая развернулась в «ДНР». Следует учесть и постоянно курсирующие слухи о том, что российское руководство готовится сменить главарей своих террористических анклавов «ДНР» и «ЛНР».

“Гуляй Поле”