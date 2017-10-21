У Карелии нет денег для выполнения требований Путина

Первая российская провинция публично признала, что у нее нет средств для повышения зарплат бюджетникам по майским указам президента. Карелия заявила о проблемах с бюджетом и официально попросила помощи у центра.

О том, что Карелии не хватает средств на повышение зарплат бюджетникам в текущем году, стало известно из ответа республиканского Минфина на запрос РБК. Для достижения целевых показателей оплаты труда врачей, учителей, соцработников и работников культуры «потребность средств бюджета Республики Карелия на 2017 год составляет 783 млн рублей, из них на оплату труда медицинскому персоналу — 97,4 млн».

Регион официально попросил помощи у премьер-министра Медведева и Министерства финансов РФ. В Карелии один из самых высоких по стране уровней госдолга с точки зрения соотношения с собственными доходами региона. Собственные доходы региона в 2017 году планируются в размере 22,4 млрд рублей, а госдолг на 1 октября составляет 22,7 млрд рублей. Дефицит бюджета — 8,6% собственных доходов. Причем треть доходов приходится на трансферты из федерального бюджета.

Пока Карелия является первым субъектом РФ, у которого на 1 октября 2017 года обнаружилась нехватка собственных средств на повышение зарплат врачам.

РБК