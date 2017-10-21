ГПУ подозревает экс-чиновника Запорожья из-за “стены” на Донбассе

Военная прокуратура сил АТО вручила подозрение бывшему стажеру-заместителю председателя Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Алексею Литвину

Дела по его соучастникам уже находятся в суде г. Запорожья и попросил ветеранов АТО “взять под общественный контроль ход судебного следствия”, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook,.

“В сентябре я был поражен увиденным и поставил задачу дать оценку злоупотреблений при строительстве второй линии обороны на Донбассе. Уже есть первый результат. Военная прокуратура сил АТО вручила подозрение Литвину, который в июне 2015 года, стажируясь в должности заместителя Запорожской ОГА, организовал злоупотребления гражданскими и военными должностными лицами, которые строили и принимали взводные опорные пункты”, – написал Луценко.

Юрий Луценко