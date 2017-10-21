Стало известно, о чем Сурков общался с Волкером в Белграде

Как сообщалось ранее, седьмого октября состоялась встреча спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера и помощника Президента РФ Владислава Суркова в Белграде, однако ее подробности – до нынешнего времени – оставались неизвестными.

Как стало известно LB.ua из собственных источников в дипломатических кругах, сама встреча складывалась из трёх элементов. Первая – ланч; далее – тет-а-тет, длившийся более часа; наконец – общение вместе с членами своих делегаций.

В ходе переговоров, Сурков старался акцентировать на деталях, в то время как Волкера интересовали два ключевых момента. Первое – готова ли Россия в принципе двигаться навстречу урегулированию на Донбассе, второе – сроки: до или после выборов Президента РФ, намеченных на март 2018-го года.

По словам источников, Сурков практически дословно сказал, что «Путин хотел бы выглядеть миротворцем». Однако, относительно сроков понимания на сейчас нет.

Помощник Путина также сообщил, что РФ поддерживает проведение миротворческой миссии на Донбассе, но имеет ряд предостережений относительно полномочий ее мандата. Так, Россия настаивает на том, что деятельность миротворцев не должна распространяться на границу.

Противовес этому: наличие у миссии – в том или ином виде – полицейского компонента, что особенно важно с точки зрения установления (уже после вывода войск и вооружения) «переходного периода».

По словам источников LB.ua, белградская встреча Суркова и Волкера закончилась без достижения каких-либо конкретных договорённостей. Предполагается, перед следующей – ориентировочно намеченной на начало ноября (точные дата и место обсуждаются) – российская сторона конкретизирует свое видение относительно предложений западных партнеров, в частности – относительно мандата миротворцев.

До этого – 27-го октября – состоится визит Курта Волкера в Киев.

Lb.ua