Не ждите оттепель в России

Игры Дональда Трампа с американским Конгрессом мешают договориться России и США — Сергей Лавров в пятницу выступил на конференции по нераспространению оружия массового уничтожения. По словам российского министра иностранных дел, Америка постоянно пытается выставить Россию нарушителем соглашений. Тем не менее, диалог будет продолжаться.

По сути выступление Лаврова стало продолжением речи Владимира Путина в ходе Валдайского дискуссионного клуба, где президент жестко критиковал Запад.

По следам «Валдая», где Владимир Путин жестко высказался в отношении Запада: первое, что приходит в голову – заявления эти, возможно, сделаны не просто так, а являются программными.

Очень похоже, что на выборы Россия идет под так называемыми антизападными лозунгами: больше не потерпим, адекватно ответим, вы сами виноваты, никакого доверия. Мяч больше не на нашей стороне – если хотите договариваться, то проявите инициативу.

Однако обращает на себя внимание, что для лидеров сделано исключение. В ухудшении отношений пока что виноваты исключительно некие обезличенные силы – например, бывшая администрация Барака Обамы или деструктивные конгрессмены, прошлый состав Еврокомиссии. А вот Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон все-таки по Украине пытаются найти решение, да и в целом с ними можно иметь дело. Или вот Трамп – говорят, что он непредсказуем, но так ведь это не его вина — это сопротивление внутри страны.

Владимир Путин: Ведь ему [Трампу] практически не дают реализовать ни одну из его предвыборных платформ и планов — здравоохранение, еще в чем-то. Как по мигрантами принимает решение — сразу суд блокирует. Это же постоянно происходит. Поэтому говорить о том, что это непредсказуемость от него только зависит — нет, это зависит от всей американской политической системы.

Об этом же говорил и Сергей Лавров как накануне «Валдая», так и после него. Вот на следующий день министр иностранных дел выступает на конференции по нераспространению. Как и президент, глава МИД говорит, по сути, о том же — позиция Америки неконструктивна. И даже жестче: цель США — выставить Россию в виде злостного нарушителя международных обязательств.

Но и здесь можно сделать косвенный вывод, что все-таки больше виновата в целом американская система, а не лично Дональд Трамп. Скорее, наоборот — президент Соединенных Штатов пытается работать с Конгрессом, но это невозможно — там засели русофобы.

Сергей Лавров: Понимали прекрасно, в каком положении администрация взяла бразды правления в свои руки, под каким совершенно немыслимым давлением и под какими обвинениями администрация оказалась. На ней до сих пор пытаются сорвать зло те, кто ставил на кандидата от демократов. Поэтому мы понимали, что администрация Трампа находится в непростом положении.

Таким образом, нельзя сказать, что мы вступаем в период какого-то нового жесткого противостояния. Москва по-прежнему хочет помириться с Западом и пытается достучаться до его лидеров. Здесь ничего не поменяется. Разве что Америка с ЕС решат еще больше надавить на Россию. Конечно, все может быть.

Но что можно сказать практически точно – для внутренней аудитории имидж демократического западного мира предстанет в еще более негативном свете. Хотя, казалось бы — куда больше? Будут и агенты ЦРУ, которые повсюду, и загнивающие устои, и непонятная идеология. Неизбежно в такой ситуации достанется и различным агентам влияния внутри страны, либералам и демократам разных мастей, грантополучателям и тех, кто хочет раскачать лодку в сложное время. Так что пока с Трампом не договоримся — оттепели ждать не стоит.

Дмитрий Тризе, “Коммерсант.FM”