Путин на Валдае и другие голые короли

События уходящей недели — не ставшее судьбоносным (вопреки обещаниям президентской Администрации) шоу Владимира Путина на Валдайском дискуссионном форуме, скандальное решение президиума ВАК о сохранении у министра культуры докторского звания, самовыдвижение Ксении Собчак в качестве кандидата на президентские выборы — ставят вопрос уже не о главных героях бесконечного фарса.

С ними все более-менее понятно. Это вопрос об аудитории. Обо всех, кто либо из любопытства, либо по служебной необходимости все это наблюдает. Фактически российская власть в режиме нон-стоп заставляет их проходить своего рода тест, придуманный сказочником Андерсеном, – тест на голого короля.

Вот Владимир Путин, чьи аналитики и спичрайтеры оказались явно неспособны придумать хоть что-нибудь новое, в 1001-й раз рассказывает о том, как злокозненный Запад утверждался на развалинах советской империи и игнорировал особенные российские интересы. Главный российский начальник сурово обличает политику двойных стандартов: независимость Косово, мол, продавили, а против сепаратизма Каталонии возражают. И деланно удивляется, почему «свободное волеизъявление» жителей Крыма вызвало столь сильное неприятие. При этом допускает очевидную логическую передержку. В своих построениях он игнорирует очевидный факт: ни одно из государств не присоединило к себе Косово и не собирается «воссоединяться» с Каталонией. В отличие от России, «вернувшей» Крым. При этом говоря о Косово, он явно осуждает произошедшее, но не ставит под сомнение крымский референдум. Получается, есть и у него двойные стандарты. «Неправильные» — западные, хорошие — российские. Штука здесь – не в очевидной подтасовке. А в том, что ни один десятков высоколобых экспертов, вроде бы участвующих в дискуссиях о будущем человечества, не счел нужным обратить внимание на этот очевидный софизм.

Дальше — больше. Скороговоркой пройдясь по вызовам будущего и не имея ничего сказать по существу (в отличие от чрезвычайно содержательного и концептуальногопредседателя совета директоров компании «Алибаба-групп» Джека Ма), Путин тут же перешел к любимой теме: про то, как американцы нарушают свои обязательства в рамках международных договоров. На этот раз в качестве главных тем фигурировали программа Нанна-Лугара, соглашение о производстве низкообогащенного урана из урана оружейного (Соглашение ВОУ-НОУ), а также ликвидация химического оружия. Оказывается, коварные американцы игнорировали паритетность и равноправие. Они 600 раз посещали наши наисекретнейшие объекты, а на заводе, где разбавляли уран, даже установили постоянные посты! С химическим оружием и того хуже. Москва его уже ликвидировала, а американцы, ссылаясь на недостаток средств, продлили срок уничтожения до 2023 года и тем самым сохранили на всякий случай отравляющие вещества.

При этом главный начальник «забыл» упомянуть о причине такого диспаритета. А она в том, что все эти программы реализовывались на деньги США и ряда других западных стран. После развала СССР в ситуации экономического коллапса они вкладывали миллиарды, чтобы Москва могла реализовать свои обязательства по международным соглашениям. США закупали низкообогащенный уран, они строили объекты по ликвидации химоружия. Естественно, у донора и получателя помощи – разные обязательства и разные права. Путин же демонстрирует не искусство полемики, а просто черную неблагодарность. Что, собравшиеся в Сочи эксперты ничего про это не знали? Конечно, знали. Но ни один не рискнул напомнить об этом Путину. И это характеристика уже не Путина, а интеллектуальной добросовестности его аудитории.

Другая история об интеллектуальной добросовестности – это история о то ли защищенной, то ли нет диссертацией Мединского. В последние перед заседанием президиума ВАК дни она приобрела какой-то фантасмагорический характер. Вдруг выяснилось, что люди, названные в автореферате оппонентами, никогда не принимали участие в защите. Сам автореферат куда-то исчез, а Российская государственная библиотека, где он хранился, была эвакуирована. При этом профессиональные историки из экспертного совета ВАК совершили свой гражданский подвиг – назвали короля голым. Они констатировали, что писанина Мединского не имеет к науке абсолютно никакого отношения. После этого, казалось, у президиума ВАК нет иного выхода, кроме лишения шарлатана степени. Ну как уважающий себя ученый может проигнорировать мнение коллег, представляющих конкретную область знаний! Но члены президиума смогли. Они констатировали, что не будут выяснять, из какого именно материала сварганена одежка. Мол, только начни, и каждый школяр начнет щупать грязными руками мантии столпов отечественной науки. В результате господин Мединский будет продолжать ходить нагишом, прикрываясь авторефератом с фальшивыми фамилиями оппонентов.

Ну, а в случае с Ксенией Собчак мы наблюдаем уже не просто хождение голышом, а вполне откровенный стриптиз. Только что в интервью «Гардиан» она поведала, что у неенет предвыборной программы, кроме как стать кандидатом для всех, кто недоволен нынешним политическим устройством России. Понятно, что о таком оппоненте власть только может мечтать. Смотрите, им, зажравшимся, порхающим с тусовки на тусовку, вообще ничего заявить, кроме того, что наше политическое устройство не нравится, видите ли. Тут кто-то оскорбил благородную игру в шахматы, назвав выдвижение Собчак двухходовкой. На самом деле это даже не городки. Ну до чего же дошло народонаселение России, если в Кремле уверены – нам и эту голую королеву, и эти выборы можно скормить на ура…

Александр Гольц, “ЕЖ”