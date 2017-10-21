Россия пытается перехватить у США своего провалившегося агента

Как вернуть на Родину и не допустить грандиозный провал?

В России заочно арестовали программиста Петра Левашова, которого задержали в Испании по подозрению в киберпреступлениях. Об этом сообщает “Новая Газета” со ссылкой на Генпрокуратуру.

Левашова подозревают во взломе и блокировке доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Санкт-Петербурге, сообщили агентству в пресс-службе Генпрокуратуры.

В пресс-службе пояснили, полиция возбудила уголовные дела против программиста по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Отметим, что с 15 августа российский программист находится в международном розыске, обвинения были предъявлены 14 августа этого года.

Началось все с того, что американская прокуратура предъявила обвинения Петру Левашову, об этом сообщалось на сайте прокуратуры американского штата Коннектикут. В США его подозревают в массовой рассылке спама и мошенничестве.

В сообщении ведомства говорится, что 36-летнему Петру Левашову предъявили обвинения в преступном сговоре, получении доступа к защищенным компьютерам мошенническим путем и причинении им ущерба.

Левашова также заподозрили в мошенничестве с использованием электронных средств сообщения, махинациях с электронной почтой, а также в хищениях персональных данных с отягчающими обстоятельствами.

Задержали 36-летнего петербуржца Петра Левашова в Барселоне, в апреле месяце, по запросу американских властей. Спустя несколько дней власти США обратились к Испании с просьбой выдать программиста. Москва также просила испанские власти передать Левашова России. Юристы объясняли свое ходатайство тем, что у программиста был доступ к гостайне.

Суд Испании согласился на экстрадицию Левашова в США, где ему грозит до десяти лет заключения. Левашову были предъявлены обвиняют в создании и управлении Kelihos — глобальной сети зараженных компьютеров, занимавшихся рассылкой спама, распространением вредоносных программ и сбором персональных данных пользователей.

Сам Левашов утверждает, что он офицер российской армии. В испанском суде он говорил, что «собирал различную информацию про оппозиционные партии и занимался доведением этой информации до нужных людей в нужное время». Кроме этого, он сообщил, что обладал на родине доступом к секретной информации.

“Новая Газета“