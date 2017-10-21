«Спящие» – черная метка российской оппозиции

Цель «агитации через кино» – шпионского сериала «Спящие», это оправдать уже море крови – как настоящей, так, возможно, и будущей.

Новый продукт кинопропаганды, показанный на Первом канале шпионский сериал «Спящие», таит в себе нечто большее, чем просто «выход «Анатомии протеста» в киноформат. Создается ощущение, что цель «Спящих» – не просто закрепить уже существующие «правила игры», но и предупреждение о том, что все новые «игры» будут и в дальнейшем проводиться именно по таким правилам.

Если кратко, по сюжету, Россия наводнена «спящими» (а к моменту начала действия – экстренно «разбуженными») агентами ЦРУ. Ими оказываются чиновники МИДа и министерства энергетики, дипломаты и «кроты» в ФСБ, преподаватели и студенты МГИМО, а главное – практически все оппозиционные блогеры, журналисты и правозащитники. При этом занимаются все вышеперечисленные личности не «банальной» кражей секретов, а постоянными убийствами, терактами, похищениями и пытками людей, свержениями режимов и прочими злодеяниями.

Согласно фильму, именно ЦРУ тренирует террористов (не где-нибудь, а в солнечной Калифорнии), которые расстреливают в упор российское посольство в Ливии, убивая с ходу несколько десятков человек. В сериале американская разведка хладнокровно ликвидирует собственных агентов, приносит «сакральные жертвы» в виде популярных оппозиционеров, чтобы вывести народ на митинги, планирует теракты, способные уничтожить тысячи людей, и сваливает всю вину на кристально чистую и до наивности благородную ФСБ.

Любой компромат на «контору», по замыслу авторов – полная фальшивка, созданная в ЦРУ с целью дискредитации чекистов и срыва международных контрактов, полностью отвечающих интересам многострадальной родины. Любое преступление, очевидно выгодное ФСБ и по всем признакам организованное именно ими – на самом деле хитрая спецоперация иностранных спецслужб, коварная «подстава», тонкая иллюзия. Любая волна народного недовольства инициирована извне, проплачена и искусственно подогрета армиями троллей. Да, в «Спящих» именно ЦРУ, а не Кремль, через свою российскую агентуру содержит настоящую «фабрику троллей» с четкими инструкциями и методичками.

Все в этом сериале словно перевернуто с ног на голову, оболгано и предельно дискредитировано. Оппозиционные журналисты и блогеры сказочно богаты, влиятельны и лицемерны. Им угождает правительство, с ними заигрывают чиновники, их дети учатся в элитных школах, на них работают Интернет-тролли. Они способны легко покупать материалы для своих расследований за десятки тысяч долларов, чтобы в очередной раз наброситься на беззащитную ФСБ. «Контора» же, в свою очередь, полна рыцарей без страха и упрека, готовых ценой собственной жизни защищать ненавидящих их «либералов» от циничной американской разведки. ФСБшники безропотно сносят обвинения, проводят своим любовницам пространные политбеседы об оранжевых революциях и, едва ли не пуская скупую мужскую слезу, вздыхают о развале СССР.

На самом деле, если проследить эволюцию пропаганды через кинематограф, «Спящие» не первый сериал, где заявляются подобные сюжеты. Еще десять лет назад, в 2007 году, на экраны вышел посвященный ФСБ сериал «Спецгруппа», в одной из серий которой обыгрывался похожий сюжет: сотрудник ЦРУ, передающий оппозиционному журналисту псевдокомпромат на «контору», и ФСБ, защищающая оппозиционера от коварного американца. Но тогда тема преподносилась тоньше: зловещий «янки» изначально использовал журналиста в слепую, да и сам оппозиционер в последний момент поступил принципиально и отказался сотрудничать с ЦРУ. Сейчас, после такого количества преступлений, реально совершенных российскими спецслужбами и силовиками, пропаганда уже не может позволить себе подобной утонченности. Цель сегодняшней «агитации через кино» – это оправдать море крови, как настоящей, так, возможно, и будущей.

Создатели сериала неоднократно подчеркивали – «история основана на реальных событиях». В самом деле, с пропагандистской реальностью она переплетается настолько тесно, что порой просто невозможно отличить одно от другого. Достаточно вспомнить, как весной 2016 года на канале «Россия» в программе «Вести» вышел сюжет по поводу того, как на некоем сервере, доступном всем желающим частным лицам, хранились написанные на плохом английском секретные документы МИ-6 и ЦРУ (в процессе сюжета создавалось впечатление, что это одна и та же организация).

В документах сообщалось, что 10 лет назад ЦРУ отправило агента МИ-6 Уильяма Браудера завербовать Алексея Навального на участие в работе с целью «подрыва основ конституционного строя в РФ». Формулировки, очевидно, были специально выбраны «ЦРУ» для того, чтобы облегчить жизнь следователям ФСБ при фабрикации очередных уголовных дел, поскольку никто, кроме авторов Уголовного кодекса РФ и следственных протоколов не додумался бы назвать действующую в России политическую систему соответствующей конституционному строю. По крайней мере, такие ассоциации точно не приходят в голову никому на Западе.

Также, согласно «Вестям», Браудер сообщил Навальному присвоенный ему в ЦРУ (или в МИ-6) секретный псевдоним, который полностью совпадал с логином его скайпа (чтобы уже никто ни в чем не сомневался). По скайпу осуществлялась и вербовка, и сообщение заданий – очевидно, более надежных каналов связаться с неоднократно бывавшим в США Навальным у американских спецслужб не было. Именно развернутая на большом экране переписка между двумя скайп-никами и служила основным (и единственным, не считая «распечаток ЦРУ») «доказательством» по делу. Голосов Навального и Браудера мы, разумеется, не слышим, и видим только то, как на экране сам собой появляется текст на идеальном русском языке, а даты между вопросом и ответом иногда разнятся в два года.

Словом, история про Навального и его вербовку была так неумело слеплена Дмитрием Киселевым и его командой, что вызвала скепсис даже у обычного верного «взглядам НТВ» российского обывателя. В новом сериале этот сюжет был представлен гораздо более художественно: вместо скайпа – считывание информации с микросхемы в проездном в метро, вместо скучного «подрыва основ конституционного строя» – в прямом смысле слова подрыв большой толпы единомышленников в центре Москвы. И разумеется, убийство главного оппозиционера киллером из числа агентурной сети ЦРУ – то ли неуклюжая попытка оправдания убийства Бориса Немцова, то ли прозрачный намек на возможное убийство Навального.

И вот последний момент является самым пугающим. Посыл «Спящих» – это не только показать оппозицию «зажравшейся», жестокой, лживой, непатриотичной и продажной. Это практические прямое указание на то, что оппозиционеров убивают и будут убивать, на протестах возможны теракты, и главными жертвами этих преступлений были (или будут?) те, кто больше всего разоблачает ФСБ. История ведь основана на реальных событиях, так? Значит, в сюжете имеются в виду реальные преступления и смерти, реальные обвинения в реальной коррупции, реальные пытки и угрозы. И, судя по тому, что «враги не дремлют», подобные «происки ЦРУ» будут продолжаться и в дальнейшем.

Именно на этот случай создатели кинолжи предупреждают зрителя: если ты столкнешься с такими вещами в реальности, не верь глазам своим! Разоблачения в коррупции фабрикуются в ЦРУ, недовольных подкупают или используют, все, что выглядит, как действия ФСБ – это действия ЦРУшников, замаскированных под чекистов. Оказывается, в России, где спецслужбы отслеживают даже Интернет-переписку матерей-одиночек и оппозиционно настроенных продавщиц, американские разведчики чувствуют себя, как дома: убивают, похищают, взрывают, пытают и лгут. При этом любой человек, ругающий власть и говорящий даже самые правильные, умные, точные и сильные слова – обязательно лицемер, богач, а, как выясняется в конце, и вовсе самый главный злодей, правая рука резидента ЦРУ, лично ответственный за проведение самых зверских убийств и провокаций.

Кстати, в сериале, в целом бесталанном, как позднесоветская политбеседа, все же есть пара сильных мест, и касаются они именно диалогов: споров между «государственниками» и «либералами». Может быть, силу им придает то, что они отражают внутренний диалог самого режиссера Юрия Быкова – человека, по его собственному признанию, «бесконечно плавающего и сомневающегося». Неизвестно, насколько точно они были прописаны в сценарии Сергея Минаева, но создается впечатление, что вконец запутавшийся в клубке из совести и компромиссов с заказчиками Быков спорит сам с собой, что же важнее – сохранить хрупкую «стабильность» в условиях коррумпированной диктатуры или решиться изменить ситуацию «любой ценой».

Однако яркость и правдоподобность высказываний оппозиционеров в фильме приносит еще больше вреда, чем если бы они выглядели бездарными шаблонами. К примеру, совершенно правильные слова о честном суде, засилье коррупции, демократии, гражданской позиции и чекистах, укравших у народа страну и былые надежды, произносит, как уже отмечалось, «главный злодей», человек, ответственный за все убийства и интриги сериала. И чем тоньше правдивость и обаяние героя смешиваются с лживостью его образа, тем глубже вживляется в сознание телепотребителя «прививка» от любых аргументов оппозиции, поскольку они ассоциируются теперь только с вероломством и предательством. К тому же каждому такому «либералу» в фильме обязательно противостоит «патриот», который в пыль разносит все его аргументы. Воистину, если что-то нельзя разрушить, проще всего это дискредитировать.

К слову, Юрий Быков уже выпустил покаянное заявление, где назвал себя «слабым и дезориентированным человеком».

«Я, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале «Спящие». Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале… я предал все прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить в этой стране», – кается режиссер, обещая «уйти в тень» и «не сбивать с толку людей, которые действительно хотят верить в то, что что-то возможно изменить».

Действительно, Быков, судя по его собственным словам, «не до конца осознавал», как далеко зашел, возможно, надеясь оправдать компромисс с совестью своими реальными сомнениями. Да, среди российской оппозиции действительно существуют нечистоплотные люди, лицемерно облачающие власти и в то же время дружащие с ними, есть псевдолибералы и люди, равнодушные к своей стране. Но их совсем не так много, как хотят показать пропагандисты. А главное – это не повод, чтобы оклеветать огромное количество честных людей, и оправдать их убийства.

И именно поэтому «Спящие» намного страшнее той же «Анатомии протеста» или даже передачи про Навального и ЦРУ. Перечисленные сюжеты тоже были насквозь клеветническими, но в них не было хотя бы оправдания убийств и терактов. Посыл «Спящих» – это «черная метка» российской оппозиции, это прозрачный намек, что под вывеской ЦРУ будут появляться новые «сакральные жертвы». И режиссер Быков с его коллегами, хотел он того или нет, передал российскому гражданскому обществу именно эту метку.

Ксения Кириллова, специально для “Гуляй Поля”