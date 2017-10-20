В России опять запретили “Боярышник”

“Роспотребнадзор” продлил на полгода запрет на продажу спиртосодержащего “Боярышника”.
Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.
Как отмечается в документе, под запрет подпадают спиртосодержащая непищевая продукция, спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы, с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции.
Напомним, что 9 октября в России истек срок 90-дневного запрета на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией.
“ДС“