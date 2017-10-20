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Новости

В России опять запретили “Боярышник”

"ДС"
20 октября 2017

“Роспотребнадзор” продлил на полгода запрет на продажу спиртосодержащего “Боярышника”.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

Как отмечается в документе, под запрет подпадают спиртосодержащая непищевая продукция, спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы, с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции.

Напомним, что 9 октября в России истек срок 90-дневного запрета на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией.

ДС

Tags: боярышник, запрет, Россия

© Гуляй Поле

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