Песков объяснил нежелание размещать миротворцев на границе с РФ – “придут экстремисты”

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что может произойти в случае размещения наблюдателей на границе России с Украиной.

«Совершенно очевидно, что за наблюдателями могут последовать вооруженные силы Украины, могут последовать не только они, но и отряды экстремистов, хорошо известные своими бесчеловечными действиями. И здесь уже никто не будет застрахован от начала очередных трагических событий»,— ответил он на вопрос, на основании чего Россия опасается трагического развития событий в самопровозглашенных республиках на востоке Украины.

Напомним, Россия настаивает на ограниченных полномочиях миротворцев ООН в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Ранее Владимир Путин предложил ввести миротворческий контингент на территорию Украины, который должен обеспечить безопасность миссии ОБСЕ.

“Коммерсант”