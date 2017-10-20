На борту самолета Качиньского был взрыв, – комиссия по расследованию катастрофы

Правительственная подкомиссия по расследованию Смоленской катастрофы подтверждает слова министра нацобороны Антония Мацеревича, который несколько дней назад заявил, что на одном из регистраторов параметров движения правительственного Ту-154М, который разбился под Смоленском, зафиксирован момент взрыва на борту самолета.

Об этом говорится в официальном заявлении этой подкомиссии.

“В связи с ложной информацией, которая появилась в материале радио RMF 19 октября 2017 года, подкомиссия по вопросам повторного расследования авиакатастрофы 10 апреля 2010 года информирует, что полностью подтверждает слова министра Антония Мацеревича о природе явлений, записанных одним из регистраторов Ту -154М”, – говорится в заявлении подкомиссии.

Несколькими днями ранее глава Мацеревич заявил, что в записи одного из регистраторов правительственного самолета идентифицирован момент взрыва и комиссия сейчас занимается его анализом.

В то же время, польское радио RMF накануне сообщило, что правительственная подкомиссия по расследованию катастрофы не подтверждает слова Мацеревича.

Ранее Мацеревич сообщил, что к концу весны 2018 года ожидается доклад, в котором восстановят последовательность событий, приведших к авиакатастрофе, и назовут главных виновных в крушении.

10 апреля 2010 года неподалеку от военного аэродрома под Смоленском разбился самолет Ту-154М с президентом Польши Лехом Качиньским и польскими высокопоставленными должностными лицами. Тогда погибли все 96 человек, которые находились на борту. В апреле 2017 года в Польше заявили, что самолет Качиньского начал распадаться еще в воздухе.

В августе в Польше заявили, что повреждения крыла самолета Качиньского имеют признаки взрыва.

Lb.ua