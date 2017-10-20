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Новости

На борту самолета Качиньского был взрыв, – комиссия по расследованию катастрофы

Lb.ua
20 октября 2017

Правительственная подкомиссия по расследованию Смоленской катастрофы подтверждает слова министра нацобороны Антония Мацеревича, который несколько дней назад заявил, что на одном из регистраторов параметров движения правительственного Ту-154М, который разбился под Смоленском, зафиксирован момент взрыва на борту самолета.

Об этом говорится в официальном заявлении этой подкомиссии.

“В связи с ложной информацией, которая появилась в материале радио RMF 19 октября 2017 года, подкомиссия по вопросам повторного расследования авиакатастрофы 10 апреля 2010 года информирует, что полностью подтверждает слова министра Антония Мацеревича о природе явлений, записанных одним из регистраторов Ту -154М”, – говорится в заявлении подкомиссии.

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Несколькими днями ранее глава Мацеревич заявил, что в записи одного из регистраторов правительственного самолета идентифицирован момент взрыва и комиссия сейчас занимается его анализом.

В то же время, польское радио RMF накануне сообщило, что правительственная подкомиссия по расследованию катастрофы не подтверждает слова Мацеревича.

Ранее Мацеревич сообщил, что к концу весны 2018 года ожидается доклад, в котором восстановят последовательность событий, приведших к авиакатастрофе, и назовут главных виновных в крушении.

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10 апреля 2010 года неподалеку от военного аэродрома под Смоленском разбился самолет Ту-154М с президентом Польши Лехом Качиньским и польскими высокопоставленными должностными лицами. Тогда погибли все 96 человек, которые находились на борту. В апреле 2017 года в Польше заявили, что самолет Качиньского начал распадаться еще в воздухе.

В августе в Польше заявили, что повреждения крыла самолета Качиньского имеют признаки взрыва.

Lb.ua

Tags: взрыв, Катастрофа под Смоленском, Качинський

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