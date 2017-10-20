Украину могут обвинить в помощи Ирану, – журналист

Москва начала активно подыгрывать в формировании образа Ирана как страны-террориста и поставщика оружия/технологий террористическим организациям и странам, находящихся под санкциями. И вскоре можно ожидать очередную попытку привязать Украину к этому процессу.

Об этом говорится в статье “Подставить Иран, привязать Украину” на LB.ua.

Автор материала Андрей Старостин считает, что таким образом Кремлю будет легче отвлечь внимание от себя и своих преступных действий. А также поможет умерить иранские амбиции на Ближнем Востоке и вернуть Тегеран в эпоху тотальных нефтяных санкций. Чтобы, во-первых, российским нефтекомпаниям не было так одиноко в клубе государств-изгоев. А во-вторых, Москва под шумок попытается вернуть себе утраченные рынки.

Интересно то, что в этом пасьянсе Москва, скорее всего, найдет место и Украине. Он объяснил, что поскольку подавляющее большинство международных санкций, ныне стремительно меняющих нефтяную политику РФ в Средней Азии, принимались как плата за агрессивную российскую политику в отношении Украины, то любая форма вовлечения Украины в азиатскую “Дугу нестабильности” обязательно будет создавать в Москве иллюзию о возможности возврата к точке отсчета санкционного кризиса.

“Соблазн начать все с чистого листа у РФ упорно растет с каждым годом российского разграбления оккупированных территорий Украины. И с каждой попыткой долгосрочной заморозки вооруженного противостояния в нескольких украинских приграничных районах ценность Киева во внешних нефтяных маневрах Москвы растет. На сегодня, российская жажда вернуть Иран в эпоху санкций так велика, что Украина банально, по зеркальному принципу, привязывается Москвой уже к каждому ключевому событию, которое происходит по периметру всей азиатской “Дуги Напряженности“ при участии именно Москвы, а не Киева”, – говорится в статье.

Например, скоро можно ожидать появления информации о якобы выявленных Россией “следах Украины” в оказании военно-технической или тыловой поддержки движению “Талибан” в Афаганистане или в Курдистан.

Автор напоминает, что подобный зеркальный подход наблюдался когда Кремль начал толкать Иран к активной поддержке хуситов в Йемене. Тогда российские медиа выдвигали Украине подозрения в снабжении оружием этих группировок, которые, как и все прочее попытки, не нашли подтверждения.

По его словам, пока этот исходящий из Москвы информшум не приносит видимых политических дивидендов. Но он позволяет Кремлю, например, назначить нового «главного террориста» в мире (о чем уже звучат заявления лидеров мировых государств, в т.ч. и США) – заболтав таким образом в прессе непосредственные обвинения именно в адрес Москвы. “А также позволяет замаскировать очертания долгосрочных российских планов – они, судя по всему, опять предполагают использовать очередной кризис вокруг Ирана (в котором Москва отыграет не последнюю роль) для того, чтобы получать эксклюзивно российское удовольствие: либо нефтяное, либо газовое. А лучше и того, и другого и побольше”, – говорится в статье.

Напомним, в начале 2016 года с Ирана сняли международные санкции. Страна уже заключила ряд крупных контрактов на поставки самолетов и начал экспортировать нефть. В марте 2016 года Украина и Иран подписали меморандум, который определяет направления сотрудничества между странами. Подписание документа состоялось в Тегеране после заседания Межправительственной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству.

Lb.ua